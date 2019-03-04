В МИД прокомментировали информацию о деньгах Мадуро в фонде уроженца Казахстана
Ведутся работы - Ашикбаев.
Фото : inosmi.ru4 марта 2019, 13:54
В кулуарах Мажилиса вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о миллионах Мадуро, которые он держит в российском фонде уроженца Казахстана, передает Zakon.kz.
- Мы знаем, что такой человек есть, ведутся работы. Но не можем утверждать, что информация, опубликованная Bloomberg, достоверна или нет, - ответил на вопросы журналистов Ержан Ашикбаев.
В конце февраля Bloomberg опубликовал статью о том, что Николас Мадуро может держать миллионы долларов государственных денег на счетах, управляемых фондом Nurlan Baidilda Ltd. По информации издания, фонд Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России родом из Казахстана.
- Существует очень мало информации о Nurlan Baidilda Ltd, - говорится в статье.
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