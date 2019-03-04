Что известно об участнице Beauty of Universe-2019 Казахстана

Появилось видео визитки казахстанской участницы.

Чемпионка Казахстана по спортивно-бальным танцам, начинающий писатель и просто красавица. Участница Beauty of Universe-2019 из Казахстана Дидар Атмаджа рассказала о себе все в коротком видео, опубликованном организаторами, передает Zakon.kz.

– Меня зовут Дидар Атмаджа. Я живу в сердце Центральной Азии, городе Алматы, южной столице Казахстана. Мне 20 лет, я считаю, что это самый подходящий возраст для того, чтобы самосовершенствоваться. Когда мне было 6, мои родители отдали меня в спортивно-бальные танцы. На протяжении 14 лет я посвящала всю себя этому спорту, и в итоге в 2017 году стала чемпионкой Казахстана, - поведала казахстанка.

Сейчас девушка учится на журналиста и веду свой канал на Youtube. В детстве Дидар мечтала стать актрисой и постепенно воплощает свою мечту в реальность. Пока это небольшие роли, но кто знает, что ожидает ее в будущем.

–Я очень люблю читать, изучая все эти миры, я приняла решение писать сама. В каждом своем действии я стараюсь найти то, что поможет сделать меня лучше, потому что я вкладываю частичку себя. Это касается мировой арены. Я с гордостью представляю Казахстан , потому что я люблю его всей душой. И знаете, Казахстан- это я, Казахстан- это ты, Казахстан- это каждый, кто когда-либо был или будет здесь. Лично для меня Вселенная начинается в Казахстане, - сказала красавица.

В прошлом году Дидар стала одной из вице-мисс Алматы, а также Мисс фотогеничность и победительницей конкурса талантов на Miss Asia pacific International 2018, прошедшем на Филиппинах. Замужем не была, детей не имеет.

Финал Beauty of Universe пройдет осенью 2019 года в России в одном из современных концертных залов Москвы.

Впервые в истории международных конкурсов выход в купальниках будет отменен.

Международный проект был основан в 2015 году в России. Первый финал конкурса состоялся 11 ноября 2017 года в России в "Сочи Казино и Курорт". Конкурс с каждым годом расширяет географию участниц. Если в 2019 году он пройдет в России, то в 2020 году Beauty of Universe может пройти во Франции в Каннах в Palais des Festivals et des Congrés de Cannes. Требования для потенциальных участниц просты– заявки могут подать незамужние, не имеющие детей девушки от 18 до 28 лет и ростом от 165 см. Также оргкомитет готов рассматривать анкеты от участниц, находящихся в разводе, но не имеющих детей.

Альберт Ахметов

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