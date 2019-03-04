Назначен новый прокурор Жамбылской области
Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.
Назначен новый прокурор Жамбылской области, передает Zakon.kz.
Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.
Прежний прокурор Жамбылской области Ибрагим Иманов покинул должность в связи с выходом на пенсию.
Кусаинов Жаркын Куанышевич родился в 1976 году в Алматы.
Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Правоведение".
Трудовой стаж:
· Инспектор канцелярии управления делами Генеральной прокуратуры (1993);
· Помощник, старшего помощника военного прокурора Алматинского гарнизона, военный прокурор отдела, старший военный прокурор управления Главной военной прокуратуры;
· Старший прокурор управления, заместитель начальника управления прокуратуры Алматы;
· Заместитель прокурора Медеуского, Ауэзовского районов Алматы;
· Начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры;
· Начальник Управления прокуратуры Алматы;
· Прокурор Медеуского района Алматы;
· Заместитель прокурора Жамбылской области (с 04.2018).
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