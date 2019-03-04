Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен новый прокурор Жамбылской области

Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.

Фото : atpress.kz4 марта 2019, 14:56

Назначен новый прокурор Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.

Прежний прокурор Жамбылской области Ибрагим Иманов покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Кусаинов Жаркын Куанышевич родился в 1976 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж:

· Инспектор канцелярии управления делами Генеральной прокуратуры (1993);

· Помощник, старшего помощника военного прокурора Алматинского гарнизона, военный прокурор отдела, старший военный прокурор управления Главной военной прокуратуры;

· Старший прокурор управления, заместитель начальника управления прокуратуры Алматы;

· Заместитель прокурора Медеуского, Ауэзовского районов Алматы;

· Начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры;

· Начальник Управления прокуратуры Алматы;

· Прокурор Медеуского района Алматы;

· Заместитель прокурора Жамбылской области (с 04.2018).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты