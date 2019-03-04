Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.

Назначен новый прокурор Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Им стал бывший зампрокурора региона Жаркын Кусаинов.

Прежний прокурор Жамбылской области Ибрагим Иманов покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Кусаинов Жаркын Куанышевич родился в 1976 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж:

· Инспектор канцелярии управления делами Генеральной прокуратуры (1993);

· Помощник, старшего помощника военного прокурора Алматинского гарнизона, военный прокурор отдела, старший военный прокурор управления Главной военной прокуратуры;

· Старший прокурор управления, заместитель начальника управления прокуратуры Алматы;

· Заместитель прокурора Медеуского, Ауэзовского районов Алматы;

· Начальник отдела департамента Генеральной прокуратуры;

· Начальник Управления прокуратуры Алматы;

· Прокурор Медеуского района Алматы;

· Заместитель прокурора Жамбылской области (с 04.2018).

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