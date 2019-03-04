Концерт "Шедевры музыкального искусства" состоялся в Астане

В нем приняли участие Илья Машкевич, Мария Мудряк и Медет Чотабаев.

Известные и востребованные представители мира музыки Илья Машкевич, Мария Мудряк и Медет Чотабаев предстали в грандиозном концерте "Шедевры музыкального искусства" 2 марта на сцене Большого зала "Астана Опера". Вполне ожидаемо, что в зале на 1250 человек не было ни одного свободного места, передает пресс-служба театра.

С приветственным словом перед слушателями выступил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

- Музыкальная жизнь Казахстана развивается быстрыми темпами. Солистка "Астана Опера" Мария Мудряк 2 года назад, завоевав звание лауреата самого престижного конкурса вокалистов "Опералия" Пласидо Доминго, который проходил в Астане, буквально за короткое время достигла колоссальных успехов. Сегодня Мария блистает на лучших сценах мира. Отрадно, что недавно Мария выступила с большим успехом в партии Виолетты из оперы "Травиата" Дж. Верди на сцене Королевского театра Маската (Оман), где дирижировал сам маэстро Пласидо Доминго. Все мы помним историю, как девочка из Павлодара стала обладательницей гранта "Болашак", автором этой программы является Лидер нации Нурсултан Назарбаев. И сегодня мы имеем возможность услышать прекрасное пение Марии Мудряк. Также этим вечером выступит замечательный тенор, ведущий солист "Астана Опера" Медет Чотабаев, который стал обладателем престижной первой премии Международного конкурса им. Глинки (Москва). Его также с удовольствием приглашают выступать в лучшие театры мира. Оркестром будет дирижировать прославленный музыкант Илья Машкевич, - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр культуры и спорта также поблагодарил крупные промышленные компании Казахстана за финансовую поддержку культуры и спорта нашей страны.

- Евразийская Промышленная Группа является инициатором таких социальных проектов, как "Дети мира" и многих других, которые вызывают благодарность в сердцах миллионов казахстанцев. Евразийская Промышленная Группа активно поддерживает многие театры страны, а также спортивные соревнования. Выражаем благодарность Председателю Совета директоров Евразийской Промышленной Группы Александру Машкевичу, - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

Право открыть вечер было отдано знаменитому маэстро Илье Машкевичу, родившемуся во Фрунзе, ныне живущему и работающему в Бельгии. Для исполнения в первом отделении дирижер выбрал Симфонию №9 Антонина Дворжака. Один из современников чешского композитора сказал: "Он пишет музыку, от которой веет ароматом лугов и гор, морей и лесов. Сияние, которое Гете так восхищенно хвалил у греков, жизненную силу, взлет, жар – все это мы найдем у Дворжака". И это действительно так.

Столичный бомонд, который был представлен музыкальными критиками, а также ценителями высокого искусства, смог по достоинству оценить редкую мелодическую щедрость и эмоциональную непосредственность этого произведения. Симфонический оркестр под руководством маэстро И. Машкевича звучал выверенно тактично, следуя его интересной интерпретации. Дирижер поражал своим умением использовать филигранную нюансировку.

Маэстро Машкевич работает с казахстанскими музыкантами не в первый раз. Известно, что он выступал с филармоническим и с симфоническим оркестрами в Алматы в рамках концертных программ. Спустя годы, вернувшись в страну Великой степи, дирижера не удивляют глобальные перемены в Казахстане. По словам И. Машкевича, такое развитие закономерно, учитывая, что страной руководит очень сильный Президент РК Нурсултан Назарбаев.

Пока музыканты исполняли последние аккорды Симфонии №9 Антонина Дворжака, за кулисами к выходу на сцену готовились Мария Мудряк и Медет Чотабаев. Второе отделение открыла ария и кабалетта Леоноры из оперы "Трубадур" Джузеппе Верди в исполнении солистки "Астана Опера" Марии Мудряк. На выступление вокалистки приехали ее многочисленные поклонники из Павлодара, которые в числе других слушателей одаривали каждый выход певицы на сцену шквалом аплодисментов.

Молодой голос Марии Мудряк, богатый обертонами, прекрасно звучал на протяжении всего музыкального вечера. Одни произведения требовали от сопрано гибкости, другие – теплых и густых красок, и все легко удалось воплотить в музыке вокалистке. Она демонстрировала эталон классического бельканто, исполняя арию Маргариты (с жемчугом) из оперы "Фауст" Шарля Гуно, арию Джудитты из оперетты "Джудитта" Франца Легара, арию Норины из оперы "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти и многое другое.

Ее партнер по сцене тенор заслуженный деятель Казахстана, кавалер Ордена Звезды Италии Медет Чотабаев не оставил равнодушными ни любителей классической музыки, ни обычных слушателей. Публика не раз аплодировала мастерству и органичности исполнения певца. Впервые он представил на столичной сцене арию Лориса из оперы "Федора" У. Джордано, а также прекрасную песню А. Лары "Гранада". Кроме того, артисты выступили в ярких дуэтах, одним из которых был всеми любимый дуэт Мими и Рудольфа из оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

Ценители высокого искусства не отпускали со сцены вокалистов, музыкантов оркестра и дирижера. Крики "Браво" долго не смолкали в зале, продолжительные аплодисменты звучали как благодарность творческому составу за триумфальный концерт, прошедший на одном дыхании.

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