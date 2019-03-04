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В Астане арестован гендиректор "Дворца мира и согласия"

В чем подозревают Арына, в суде не уточняют.

Фото : РСК Астаны4 марта 2019, 16:01

В Астане взят под стражу генеральный директор "Дворца мира и согласия" Адиль Арын, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Городского суда Астаны, специализированный следственный суд в отношении Адиля Арына, 1980 г.р., избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сроком на два месяца, до 26 апреля.

В чем подозревают Арына, в суде не уточняют.

Дворец мира и согласия был построен в Астане в 2006 году для проведения "Конгресса лидеров мировых и традиционных религий". Он является государственным казенным коммунальным предприятием.

фото: yandex.com


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