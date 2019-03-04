В Астане нашли телефоны, украденные в Алматы в 2014 и 2015 годах

Изъятые мобильные устройства приобщены к материалам уголовного производства.

В Астане полицейские провели рейды по объектам продаж и ремонта сотовых телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" 2 и 3 марта были проведены рейдовые мероприятия в торговых домах, где расположены отделы продаж бывших в употреблении сотовых телефонов.

- В ходе рейда было проверено порядка 200 торговых точек по реализации бывших в употреблении смартфонов, 83 мастерских по их ремонту. Полицейские проверяли и сверяли IMEI-коды по учетам 1 650 сотовых телефонов (наибольшее количество марки Samsung и iPhone), 50 ноутбуков без подтверждающих документов. В настоящее время установлено и изъято девять мобильных телефонов, стоящих на учете как краденные, из которых два телефона были украдены в Алматы в 2014 и 2015 годах. Изъятые мобильные устройства приобщены к материалам уголовного производства. К лицам, занимавшимся скупкой краденых сотовых телефонов, будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ДП Астаны.

Также полицейские провели разъяснительные беседы по профилактике и предупреждению фактов приобретения или продажи имущества, добытого преступным путем.

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