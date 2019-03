Казахстанка на Венецианской Биеннале: что может рассказать о стране Бахыт Бубиканова

Одна из участниц мирового культурного события представила выставку в Алматы.

Художница Бахыт Бубиканова– одна из двух казахстанок, кто будет представлять страну на Биеннале современного искусства в Венеции. Корреспондент Zakon.kz побывал на открывшейся в Алматы ее первой персональной выставке и выяснил, в каком стиле она работает и что расскажет о нашей современной культуре миру.

Скульптор по образованию (Казахская Национальная Академия Искусств имени Жургенова) , Бахыт Бубиканова пришла в современное искусство после знакомства с Молдакулом Нарымбетовым (лидер арт-группы "Кызыл трактор"). На сегодняшний день на счету художницы многочисленные выставки – как в Казахстане, так и за рубежом. Бахыт представляла Казахстан на Vienna Fair в Австрии, на Украине, в России, в Санкт-Петербурге, а также на всевозможных выставках в Казахстане, Кыргызстане, в Корее. В январе 2014, Бахыт Бубиканова получила премию Фонда Первого Президента Республики Казахстан "За вклад в современное искусство", которая присуждается людям не старше 40 лет в области науки и культуры.

В 2019 году Бахыт выбрали кураторы Венецианской Биеннале как одну из двух художниц, кто будет представлять казахстанский национальный павильон. Сколько работ будет представлено на биеннале, и какие именно это работы, пока уточняется. В скором времени организаторы объявят все детали.

Биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября в Венеции. Ее куратор Ральф Ругофф, директор лондонской Hayward Gallery, выбрал темой китайское изречение May you live in interesting times ("чтоб вам жить в интересные времена"), что на русском звучит как "не дай вам бог жить в эпоху перемен".

На персональной выставке "Черный квадрат Малевича" в алматинской Esentai Gallery показаны более 20 работ Бахыт Бубикановой в разных жанрах: живопись, видео-арт, фотография, скульптура, перформанс.

– Именно в последнем направлении для меня она является носителем флага. Бахыт будет представлять в Венеции видео-арт. Как отметили критики, зрители, видео-арт Бахыт Бубикановой актуализирует как личное, так и общественное. Очень много интересных процессов в каждом видео. Сейчас на выставке в Алматы представлено 3 видео. Работа "Супри"- перформанс, который Бахыт совершала в Астане, разрезая мячи, что очень характерно для нее как для художника, который постоянно ищет и создает формы. Именно через разрушение художница создает новую форму, - рассказала куратор выставки, искусствовед Тогжан Сакбаева.

Второе видео- "Черный квадрат Малевича. The Конец", на нем край черного квадрата в белой рамке немного отваливается, что подчеркивает собирательный образ выставки. Третье видео – "Тойымсыз" (Ненасытный). Показан современный человек, который постоянно потребляет, все время жаждет наслаждений, все больше денег, он не может остановиться, насытиться.

Статус живописи в современном искусстве Казахстана изучен плохо. Именно через живопись Бахыт Бубикановой можно органично окунуться в современное искусство нашей страны.

–Живопись Бахыт – мощный медиа, который позволяет войти в состояние транса. Одна из таких работ– "Kiлем" (Ковер), олицетворяет собой вход. На ней изображен ромб– та форма и фигура, которая изображалась на коврах, чтобы исследователю, зрителю войти в определенное состояние, в то измерение, которое позволяет считывать остальные коды. С одной стороны, это художественные коды самой Бахыт, с другой- обращение к традиционному: ковер– это орнаменты, которые повествовали о многих деталях в жизни народов, идентичности людей, которые создавали эти ковры, - поясняет Тогжан.

К слову, ковер занимает особое место в творчестве Бахыт. Это символ того, что традиции сильны в нашем обществе, искусстве, несмотря на модные веяния и перемены.

Сама Бахыт Бубиканова отметила, что выставка в Алматы- концентрированная, где показаны основные направления ее творчества. Есть и свежие работы, и работы 2009 года, которые на ее взгляд, актуальны.

Венецианская Биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри.

Альберт Ахметов

