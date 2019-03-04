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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и нескольких областях Казахстана

5 марта в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед.

Фото : 24.kz4 марта 2019, 17:00

Штормовое предупреждение объявлено 5-7 марта в некоторых регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Астане 5-7 марта ожидаются временами низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

5 марта в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

6-7 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7 марта в Павлодарской областях ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Местами туман, гололед, метель.


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