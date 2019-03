Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Ему было 49 лет.

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт, сообщает lenta.ru.

Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс.

Кит Чарльз Флинт- танцор и вокалист британской электронной группы The Prodigy.

В конце 1980-х Флинт встретил ди-джея Лиама Хоулетта в рейв-клубе, где положительно оценил музыку Хоулетта. После того, как Флинт попросил у Хоулетта его кассету, и прослушав её вернулся к Лиэму, но уже с куда большим энтузиазмом: Флинт настойчиво утверждал, что Хоулетт должен играть свои треки уже на сцене, а сам Флинт и его друг Лирой Торнхилл могут быть на подтанцовке. Так, вскоре в 1990 году образовался новый коллектив — The Prodigy.

С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист на сингле "Firestarter". В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своём новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy. Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле "Breathe", где он пел уже с Максимом Реалити. В следующей работе The Prodigy, альбоме "The Fat of the Land", было представлено несколько песен, в которых спел Флинт: "Breathe", "Serial Thrilla", "Firestarter" и "Fuel My Fire" (кавер на L7). Успех альбома, который стал наиболее успешным альбомом коллектива, сделал Флинта фактически лицом The Prodigy. Следующая работа "Baby's Got a Temper", релиз которой состоялся в 2002-м году, во многом испытала влияние панк-стиля самого Флинта, хотя позже Хоулетт сам описывал песню, как слишком нехарактерную для группы. В этот период между Флинтом и Хоулеттом возникли некоторые разногласия, что, возможно, стало причиной отсутствия вокала Флинта на следующем альбоме "Always Outnumbered, Never Outgunned", хотя Флинт спел в "Hotride (El Batori Mix)" из сингла "Hotride".

На предпоследнем альбоме The Prodigy, "Invaders Must Die", релиз которого состоялся 23 февраля 2009 года, Флинт вновь участвует в записи нескольких треков из альбома: "Omen", "Colours", "Take Me to the Hospital", "Run with the Wolves" и "World's On Fire".

Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы как "FLINT" и "Clever Brains Fryin'". За это время Флинту удалось выпустить только один коммерческий сингл "AIM 4" своей группы "FLINT". Выход дебютного альбома, "Device #1", группы был отменен перед назначенной датой выхода альбома. Хотя стоит отметить, что существуют редкие промокопии самого альбома, но на них присутствуют не все песни, которые планировалось издать в "Device #1".

Всего в мире продано более 20 миллионов экземпляров альбомов The Prodigy. Группа завоевала множество наград на протяжении всей карьеры, в том числе две премии "BRIT Awards", одна награда от журнала Q, четыре премии "MTV Video Music Awards", две премии от журнала Kerrang! и шесть наград "MTV Europe Music Awards". Также группа дважды была номинирована на премию "Грэмми". Кроме того, в 2012 году The Prodigy были признаны "лучшей танцевальной группой современности" по версии журнала Mixmag.

The Prodigy смогли создать свое неповторимое звучание, используя в музыке элементы различных стилей, начиная от хардкор-техно, индастриала и брейкбита в начале 1990-х годов и заканчивая электро-роком с вокальными элементами панка в более позднее время.

