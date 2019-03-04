Участник казахстанского отбора на Детское Евровидение-2018 поразил жюри "Голос. Дети"

11-летний казахстанец исполнил песню Андреа Бочелли.

11-летний Ержан Максим их Уральска, занявший на отборе участника Детского Евровидения-2018 из Казахстана второе место после Данэлии Тулешовой, поразил жюри шестого сезона российской версии телепроекта "Голос. Дети", передает Zakon.kz.

Ержан на "слепых" прослушиваниях исполнил песню Андреа Бочелли "Ama credi e vai". Песня была написана для церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году и вошла в альбом Бочелли "Amore". Существуют версии песни на английском, голландском и итальянском языке. Итальянский текст написал сам Бочелли.

Все три члена жюри, звезды российской эстрады Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея нажали кнопку "Да". Поэтому юному казахстанцу нужно было самому выбрать, кто будет его наставником на проекте. Члены жюри, в свою очередь, "рекламировали" себя Ержану с тем, чтобы он выбрал именно их.

– Конечно, я вас всех уважаю и люблю, но я выбираю Валерия Меладзе, - сказал Ержан.

Каждый из членов жюри остался в восхищении от таланта Ержана.

– Это невероятно! Все выступление я сидела в мурашках. Вы уникальный человек. У вас невероятные голосовые данные. То, что вы сейчас показали здесь - ни у кого из детей еще таких голосовых данных не было, - сказала Светлана Лобода.

– Вы уникальный человек, Боженька вам подарил такой дар, чтобы вы что-то сказали людям. Я сидела абсолютно счастливая. Это признак настоящего артиста, когда приходишь и погружаешься в другое, пограничное состояние. Вы можете своим голосом лечить, - сказала Пелагея.

По нашей информации, в ближайшем выпуске российской версии проекта "Голос. Дети" появится еще один казахстанец. Ему 9 лет, и он на "слепых" прослушиваниях поразил жюри виртуозно исполненной джазовой импровизацией.

Ранее Ержан Максим запомнился казахстанцам тем, что боролся за право представить Казахстан на первом в его истории Детском Евровидении осенью 2018 года. Он и победительница четвертого сезона "Голос. Дiти" (украинская версия проекта) Данэлия Тулешова запомнились самыми яркими номерами на том концерте. В итоге народное голосование было на стороне Данэлии, которая очень достойно представила страну, заняв шестое место.

Альберт Ахметов

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