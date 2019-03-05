Микрорайон Алматы утопает в грязи

Жители обещают ждать всего две недели, а потом будут жаловаться премьер-министру.

Жители алматинского микрорайона утопают в грязи. Год назад им решили провести канализацию и водопровод. Жители говорят: рабочие перекопали дорогу, но ничего так и не сделали. Выяснилось, деньги акимат не перечислил, подрядная организация собрала технику и ушла с объекта. Дорога превратилась в грязевое месиво. По ней теперь не могут проехать даже машины, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Резиновые сапоги – самая популярная обувь в микрорайоне Курылысшы. Кто их еще не прикупил, поверх ботинок наматывают целлофановые пакеты. Иначе, жалуются горожане, от грязи не отмыться. Попадают в глиняные "капканы" автомобили. Водители говорят: выбраться можно только ночью, когда земля замерзает.

Жанар Жумабаева:

- Дети не хотят идти в школу, понимаете. Они приходят грязными, над ними смеются. Мы как в деревне. Мы учимся в городе. Вот эта грязь она тянет подошву, всю тянет. Мы уже без обуви все остались.

В грязную историю горожане попали год назад. Тогда в микрорайоне решили прокладывать канализационные трубы и водопровод. Будущим благам цивилизации радовались недолго, говорят люди. Рабочие сорвали дорожное полотно, которое жители укладывали за свой счет, а потом собрали технику и уехали. Грязная обувь и одежда – полбеды, возмущаются жители. К домам не может подъехать скорая помощь. Спецавтомобиль останавливается за несколько километров. Не рискует заезжать сюда даже мусоровоз.

В морозы можно было еще как-то передвигаться. С наступлением тепла путь превратился в настоящую полосу препятствий. Но людей все же не бросили. В ноябре прошлого года ремонтные работы продолжила уже вторая подрядная организация. Руководитель компании обещает заняться дорогой, как только она подсохнет.

Кияс Кунесов, генеральный директор ТОО "Киикбай Строй Сервис":

- Сейчас просто такой момент. Недели две пусть это все просохнет, мы им здесь балластом, ПГСом еще сверху засыплем. Асфальт мы здесь стелить не будем. Это будет уже другая программа, другая организация придет, они будут асфальт стелить.

Руководитель подрядной организации говорит: работы выполнены лишь на 30 процентов. Полностью завершить прокладку труб планируют к концу июня. Жители обещают ждать всего две недели, а потом будут жаловаться премьер-министру.

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