"Не хайп и не дешевый пиар". В АДГСПК объяснили назначение школьника советником

Должности школьника нет в реестре, он - внештатный сотрудник. Заработная плата - не предусмотрена.

"Это - не хайп". Так лаконично прокомментировали назначение 15-летнего кызылординского школьника советником руководителя регионального департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

- Идея назначить школьника советником – это не хайп. Не набрать или завоевать какой-то там авторитет или дешевый пиар. Сейчас говорят же поколение Z. У них есть свое понятие, своя психология, своя среда. Иногда наша беда в том, что мы не можем достучаться до их психологии, до их, как бы, понимания. Поэтому нам было необходимо из них, среди них выбрать. Я думаю, мы сделали правильный выбор, - отметил руководитель Департамента АДГСПК по Кызылординской области Абзал Мухимов.

Должности Дамира нет в реестре, он - внештатный сотрудник. Заработная плата - не предусмотрена. В ведомстве обещают разработать для юноши поощрения.

- Двоечники и троечники на ЕНТ показывают высокие результаты. Конечно же, не без помощи родителей или родственников, а это уже и есть коррупция. Мы, согласно составленному плану, намерены объездить все школы области, провести встречи с ребятами, собрать жалобы, предложения и по ним уже работать, - рассказал школьник Дамир Бозаев.

На новом посту юноша намерен объездить все школы области и изучить в них проблемы взяточничества. Девятиклассник отличник учебы, спортсмен, активист, обладатель грамот и благодарственных писем. Свой путь борца с коррупцией начал в четвертом классе, когда вступил в организацию "Адал ұрпақ". В ней сейчас почти 16 тысяч кызылординских школьников. За эти заслуги Дамира и предложили на должность советника в Кызылординский областной департамент по делам госслужбы.

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