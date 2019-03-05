Куда эмигрируют казахстанцы

Самые популярные направления для эмигрантов — Россия среди стран СНГ, Германия и США — среди стран за пределами содружества

Эмиграция достигла пика: за год страну покинули 42 тысячи человек. Большее число уехавших казахстанцев наблюдалось ранее только в кризисном 2008 году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.

За 2018 год страну покинули 41,9 тыс. человек — на 11,1% больше, чем годом ранее. Количество прибывших в Казахстан сократилось до 12,8 тыс. человек, снизившись на 20,5% по сравнению с прошлым годом. Сальдо миграции составило 29,1 тыс. человек.

В основном казахстанцы эмигрировали в страны СНГ: за январь–декабрь 2018 года количество эмигрантов в этом направлении составило 37,8 тыс. человек.





Среди трудоспособного населения за 12 месяцев 2018 года из Казахстана выбыло 29,1 тыс. человек (в том числе в страны СНГ — 26,3 тыс. чел.).

Наибольшее количество уехавших за границу отмечается в ВКО: 4,44 тыс. чел. На втором месте Костанайская область: 4,38 тыс. чел. На третьем — Карагандинская область: 3,87 тыс. чел.

По количеству прибывшего в страну трудоспособного населения лидирует Алматинская область: 1,6 тыс. чел. В Мангистаускую область приехали 1,3 тыс. чел. На третьем месте Алматы: 1 тыс. чел.

Самый высокий уровень положительного сальдо миграции отмечается в Мангистауской области: 958 чел. (число прибывших превышает количество выбывших).

Страну покинули 22,7 тысячи специалистов старше 15 лет — на 11,3% больше, чем годом ранее. В том числе утечка по техническим специальностям — 7,4 тыс. чел. (+12,1% год к году); экономическим — 3,9 тыс. чел. (+8,3% год к году); педагогическим — 2,5 тыс. чел. (+8,7% год к году). В перечисленных специальностях показатели сальдо миграции наиболее негативны, отток специалистов не восполняется притоком.





За 12 месяцев 2018 года почти 90,2% покинувшего страну населения уехали в страны СНГ, из них 97,5% — в Россию.

Остальные 9,8% населения предпочли другие страны. В Германию уехали 2,7 тыс. чел., доля от всего выбывшего из страны населения, за исключением уехавших в страны СНГ, составляет 65%. На втором месте США (8,2%), на третьем — Израиль (3,3%).

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