Сколько составила величина прожиточного минимума в феврале в Казахстане

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.

Величина прожиточного минимума в феврале 2019 года составила 27 111 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. увеличилась на 2,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц – 16,4%, фруктов и овощей – 8,4%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,5%, сахара, чая и специй – 2,2%.

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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