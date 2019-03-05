Алматинский филиал СПбГУП празднует 35-летие

В честь праздника состоялся традиционный бал.

VI-ой Традиционный бал, посвященный 35-летию Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, прошел в Алматы. Студенты, педагоги, выпускники, почетные гости собрались, чтобы отметить круглую дату, а корреспондент Zakon.kz попросил их рассказать о достижениях этого уникального вуза.

Филиалу в этом году исполнилось 35 лет. 29 февраля 1984 года в Алматы был создан учебно-консультационный пункт Высшей профсоюзной школы, который впоследствии стал филиалом Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

–На сегодняшний день мы можем конкурировать с достаточно серьезными вузами Казахстана. 35 лет филиал направляет студенчество в головной вуз, ежегодно около 400 выпускников уезжает в Санкт-Петербург. По окончании учебы основная масса возвращается назад, в Казахстан, и занимает серьезные должности в госорганах, занимается бизнесом на Родине, – говорит директор филиала Татьяна Баталова.

Филиал осуществляет обучение по 5 направлениям подготовки – "Экономика", "Юриспруденция", "Прикладная информатика", "Социально-культурная деятельность" и "Психология". Последний курс и защиту дипломной работы выпускники проходят в российском Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Сам головной вуз в Санкт-Петербурге готовит специалистов по18 направлениям. Алматинский филиал также набирает студентов для головного вуза: поступившие абитуриенты в Алматы сразу с первого курса начинают учиться в Санкт-Петербурге.

– На казахстанской земле российское образование занимает определенное место, и мы гордимся, что российское образование работает для нашей республики. В нашем коллективе основной контингент педагогов – граждане Казахстана, студенты тоже наши граждане. Дружба между Россией и Казахстаном будет процветать, и наш филиал продолжит вносить свою лепту в эту дружбу, – отметила Татьяна Баталова.

Поздравить филиал пришли почетные гости – актрисы ГАРТД имени Лермонтова Ольга Коржева, Ирина Лебсак, блокадница Ленинграда Ермекбаева Иоланта Михайловна, консул Генконсульства РФ в Алматы Дамир Жамальдинов, руководители Федерации профсоюзов РК. Не смогла приехать из Санкт-Петербурга Лидия Павлова – удивительная женщина, талантливый руководитель, человек, приложивший немало сил, энергии, таланта для становления филиала, будучи на протяжении многих лет бессменным его руководителем.

– Филиал стал конкурентоспособным, престижным учебным заведением в нашей стране. Филиал, как один из форпостов гуманитарной науки Казахстана, становится все более значимым интеллектуальным образовательным центром. Студенческое сообщество филиала обладает мощным и креативным потенциалом, с которым придет завтра на рынок труда, войдет в профсоюзы, – считает заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

Председатель территориального объединения профсоюзов в Алматы Зауреш Умирбаева добавила, что с первых дней работы почувствовала поддержку и взаимопонимание коллектива филиала. Не остались в долгу выпускники. Ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Алматы Александр Суворов, получивший высшее образование в филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, рассказал о том, что дала ему учеба здесь.

– Здесь прозвучало два слова, являющихся лейтмотивом образования, который дает наш университет: классика и креативность. Сочетание этих двух понятий является гарантией успеха. 35 лет – возраст зрелого человека, который чего-то добился в своей жизни. Мои однокурсники сейчас живут не только в Казахстане, но и в Стамбуле, Марселе, Москве, но мы все до сих пор общаемся. Образование – это не получение суммы знаний, сейчас с этим справляется интернет, а вот научить искусству различать и понимать мысли могут только преподаватели. За это я благодарен альма-матер, – сказал Суворов.

Все педагоги получили благодарственные письма от руководства головного вуза. А тех, кто работает в филиале со дня основания, отметили особо. Например, более 20 лет трудится Ольга Ушакова. Ей вручили диплом "За преданность, верность, бесконечную любовь к университету", а доцент кафедры социально-культурных технологий Михаил Блинов получил статуэтку совы и диплом "Почетного хранителя истории Алматинского филиала".

– Первым директором с момента основания филиала была Людмила Николаевна Бандура. Она работала в пенсионном возрасте. Предметы были определены, ей нужно было подобрать преподавателей. Нас было всего 6 человек на 24 слушателя в первом году, – вспоминает Блинов.

– Конечно, мы старались повысить уровень культуры на местах, все слушатели приехали из разных частей Казахстана. Время шло, через 3-4 года директор решила уйти на пенсию, уехала в Россию. Требования к новому директору были высокие. Кандидат на место руководителя должен был быть молодым, иметь опыт, хорошо знать профсоюзную жизнь и т.д., всего около 28-ми пунктов. Этот человек нашелся, Лидия Павлова стала вторым директором. Она начинала, когда мы ещё были учебно-консультационным пунктом, но 25 марта 1991 года мы были признаны Алматинским филиалом. Мы совершенствовались, на рубеже 20-21 веков было принято решение принимать студентов очной формы обучения. Наше небольшое здание по адресу: улица Ауэзова, дом 15, всего два этажа, которые не могли вместить нас. Было принято решение переехать на улицу Чайковского, дом 9/11. В 2013 году Лидия Ивановна решила уехать в Санкт-Петербург к дочери и внукам. Но она постаралась передать дело филиала человеку знающему, и предложила Татьяне Баталовой стать третьим директором. Новый руководитель продолжила дело развития Алматинского филиала.

Сегодняшние студенты поздравили свою альма-матер грандиозным танцевальным событием – балом. Причем в Алматинском филиале так случается уже в шестой раз.

– В день 30-летия мы решили, что нужно по-особенному это отметить и организовали бал. Ребятам понравилось, педагогам тоже, и теперь бал стал традиционным. Студенты, преподаватели, сотрудники – приверженцы классического бального танца, весь год готовятся к предстоящему событию. Сегодня наша молодежь, как нам кажется, немного отошла от классических моментов, мы считаем, что вот такое мероприятие полезно. Ребята знакомятся с классической музыкой и традициями балов Санкт-Петербурга 18-19 века, – пояснила Татьяна Баталова.

Вуз является филиалом Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, который в свое время был институтом культуры, поэтому и решили, что эту традицию праздника культуры нужно поддерживать.

Студенты разучивают бальные танцы самостоятельно, среди них есть профессиональные танцоры, которые готовят непосредственно других ребят.

Уровень знаний сегодняшних студентов и достижения выпускников позволяют надеяться и верить, что Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов продолжит гордо идти в авангарде образования, а новые выпускники, как их предшественники, будут выходить из стен вуза не только образованными, но и высококультурными людьми с великолепным умением разбираться в искусстве.

Альберт Ахметов

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