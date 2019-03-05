Экономическая дипломатия: как МИД Казахстана решает поставленные Президентом задачи

Насколько сотрудники МИД подготовлены к решению подобных вопросов и не потребуется ли создание отдельных подразделений во внешнеполитическом ведомстве для работы именно в экономической сфере.

В своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев обозначил десять главных задач, нацеленных на ускорение технологического, цифрового и промышленного развития страны. При этом особое внимание главы государства было уделено работе министерства иностранных дел (МИД), в чьи функции, помимо прочего, входит привлечение иностранных инвесторов, технологий, менеджмента, опыта, ноу-хау и вывод казахстанской продукции на внешние рынки. То есть именно то, что входит в понятие "экономическая дипломатия". О мерах, принимаемых МИДом в рамках реализации задач, поставленных главой государства и направленных на усиление экономической и торговой дипломатии, рассказали в самом министерстве, ответив на официальный запрос Zakon.kz.

Прежде всего, говоря об "экономической дипломатии", возникает вопрос, насколько сотрудники внешнеполитического ведомства страны подготовлены к решению подобных задач. Ведь здесь помимо прочих тонкостей дипломатической работы требуются и немалые знания в сфере экономики и современных бизнес-процессов. Не потребуется ли для решения поставленных главой государства задач расширение штата и создание отдельных подразделений в МИД для работы именно в экономической сфере?

Как сообщили в МИД Казахстана, принятие решений, касающихся совершенствования системы государственного управления, осуществляется на основе комплексного подхода. И, безусловно, вопросу кадрового обеспечения придается особое внимание.

- В частности, для решения задач, поставленных главой государства перед внешнеполитическим ведомством Казахстана по усилению экономического вектора внешней политики, в состав министерства переданы Комитет по инвестициям и АО "Национальная компания "Kazakh Invest". Помимо этого, в центральном аппарате министерства есть Департамент внешнеэкономической политики, координирующий вопросы внешнеэкономической политики. Таким образом, на данный момент МИД РК располагает достаточным количеством специалистов и подразделений для осуществления эффективной работы, – отметили в ведомстве.

Что касается вопроса о том, решение каких основных задач экономической и торговой дипломатии является сейчас приоритетными для внешнеполитического ведомства, и есть ли уже какие-то конкретные результаты, в МИД сообщили, что в соответствии с установками главы государства по "экономизации" внешней политики РК, развитие торговой и экономической дипломатии, содействие привлечению иностранных инвестиций, а также продвижение продукции казахстанских предприятий на зарубежные рынки являются одними из главных приоритетов в деятельности МИД РК.

- Одним из показателей успешной работы ведомства на внешнеполитическом треке является трансформация в качественной структуре экспорта – треть поставляемой за рубеж продукции приходится на несырьевой сектор экономики. МИД продолжает оказывать содействие отечественным компаниям, заинтересованным в привлечении инвестиций и продвижении продукции на экспорт. Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу как важнейшему драйверу экономики. Примером может служить организованная в августе 2018 года торгово-экономическая миссия компаний из РК в Таджикистан, по итогам которой подписано три соглашения на общую сумму 18,8 млн долларов на поставку автобусов, мебели и автомобилей, произведенных в Казахстане. Также за последнее время МИД проработаны обращения целого ряда казахстанских компаний ОПК с просьбами о продвижении экспорта или привлечении инвестиций. Среди них можно выделить: TOO "Talas Investment Company", ОЮЛ "Лига ювелиров Казахстана", ТОО "NavyCo", ТОО "ARMYTEX" и другие, – сообщили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что в увязке с экспортным направлением, значительное внимание уделяется продвижению транзитно-транспортного потенциала нашей страны. Реализация государственной программы "НұрлыЖол", работа по сопряжению "НұрлыЖол" с инициативой "Пояс и Путь", а также развитие международных транспортных коридоров "Западная Европа - Западный Китай", "ТРАСЕКА", "Транскаспийский международный транспортный маршрут" и других, обеспечили оптимальную логистическую цепь от Восточного побережья Китая – порта Ляньюньган, по системе железнодорожных и автомобильных магистралей через Каспий в Европу. Данная логистическая цепочка является привлекательной для партнеров стран Центральной Азии, Китая, Кавказа, Турции и Европы.

- В 2017 году состоялась первая в истории РК транспортировка пшеницы объемом в 720 тонн во Вьетнам по новому транспортному коридору "Казахстан - Ляньюньган (КНР) - Вьетнам". В июне того же года в рамках телемоста "Казахстан - Китай - транзитный мост Евразии" с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева и председателя КНР Си Цзиньпина произведен запуск новых контейнерных сервисов на Евразийском пространстве - из китайского порта Ляньюньган в Европу с одной стороны, и из сухого порта СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" в китайский город Ченду - с другой. Осенью 2017 года состоялось открытие железнодорожного маршрута "Баку-Тбилиси-Карс". Чуть позже по данной магистрали была осуществлена первая транспортировка 600 тонн казахстанской пшеницы в город Мерсин (Турция). Также активно развиваются СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Полномасштабная реализация данных проектов придаст дополнительный импульс развитию транзитно-логистического и торгово-экспортного потенциала Казахстана. В октябре прошлого года МИД РК организовал для дипломатического корпуса, аккредитованного в РК, посещение СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", – дополнили в ведомстве.

Если же говорить о конкретных методах, мерах, программах, мероприятиях и т.д., которые использует МИД для решения задач, поставленных перед ним главой государства, то, как отметили в ведомстве, для усиления взаимодействия на экспортном направлении министерством приняты совместные планы мероприятий с МИИР РК по усилению взаимодействия по продвижению экспорта казахстанской продукции. С МСХ РК – по усилению взаимодействия по вопросам привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс Казахстана и развитию торговли. С МОАП РК - по усилению взаимодействия по продвижению на экспорт казахстанской оборонной продукции и привлечению инвестиций.

В целях ориентирования казахстанских предпринимателей в вопросах специфики экспортных рынков, МИД совместно с НПП "Атамекен" разрабатывает "Путеводитель по зарубежным рынкам", с указанием особенностей таможенных, налоговых и других процедур.

- Эффективность данной работы во многом зависит от наличия диалоговых площадок. С начала года проведены командные встречи МИД с руководством Министерства сельского хозяйства по вопросам интенсификации сотрудничества в продвижении экспорта казахстанской сельхоз продукции и НПП РК "Атамекен". В феврале состоялось совещание с участием послов РК по инвестиционно-экспортному направлению. В ходе мероприятия были детально рассмотрены пути реализации поручений главы государства по усилению работы МИД в части привлечения инвестиций и продвижения казахстанского экспорта. Обсуждались механизмы институционального взаимодействия и практические аспекты привлечения инвестиций. Кроме того, были изучены специфические и региональные вызовы, с которыми приходится сталкиваться нашей стране при продвижении отечественного экспорта. Второй день мероприятия был посвящен изучению практических аспектов привлечения инвестиций и продвижения экспорта, – сообщили в МИД РК.

В ведомстве также особо отметили, что в условиях экономических кризисов, торговых войн и протекционизма, казахстанским дипломатам важно профессионально разбираться во всех аспектах и закономерностях соответствующих процессов. С этой целью в министерстве были проведены тренинги и обучающие курсы для сотрудников дипломатических представительств Казахстана за рубежом и центрального аппарата на темы инвестиционных возможностей и торгового потенциала Казахстана, новых подходов по привлечению инвестиций и расширению экспорта. Данные тренинги будут продолжаться в будущем.

Владимир Демидов

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