Шамшидинова намерена актуализировать учебные программы

За счет интеграции таких предметов как математика, информатики, химия, физика и биология можно будет достичь сокращения нагрузки на детей.

Министр образования РК Куляш Шамшидинова в кулуарах правительства поделилась планами, на что будет сделан упор в среднем, профессионально-техническом и высшем образовании, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, одной из главных задач на сегодня является повышение качества образования.

- Самая главная задача - это повышение качества образования. Я не говорю о том, что низкое или слабое, речь идет о том, что образование должно соответствовать современным требованиям. В последнем Послании главы государства было сказано об актуализации учебных программ. И мы как раз-таки рассматриваем актуализацию на уровне среднего образования - к примеру, у всех на слуху финское образование, где детей обучают на основе концептуального образования. Есть стейм-обучение, есть стрим-обучение… То есть, интеграция таких предметов как математика, информатики, химия, физика и биология - за счет этого можно добиться каким-то образом сокращения нагрузки на детей, - пояснила она.

Шамшидинова указала на то, что содержание предметов не должно дублировали друг друга, а должно развивать детей.

Также она высказалась о планах МОНа в профессионально-техническом и высшем образовании.

- В условиях профессионально-технического и высшего образования сегодня подготовка кадров должна идти в условиях требования рынка труда, какой сегодня кадр нужен. Мы должны понимать и то, что навыки специалистов не только когнитивные, но мы должны думать и о навыках высокого порядка - анализ, синтез, умение делать выводы, любознательность. Можно ли сказать, что учебные программы будут готовы за один день? Нет, есть определенный переходной период, когда мы постепенно пересматриваем учебные программы, готовим учительские кадры, и постепенно будем переходить, - заключила министр.

Оксана Скибан, Астана

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