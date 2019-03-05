Определен перечень 40 стран, приоритетных для привлечения инвестиций – МИД РК

В целях реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов действует единая трехуровневая система привлечения инвестиций в Республику Казахстан.

Согласно поручению главы государства сейчас перед Министерством иностранных дел РК стоит ряд задач по развитию казахстанской экономической дипломатии, что подразумевает привлечение иностранных инвесторов, технологий, менеджмента, опыта, ноу-хау и вывод казахстанской продукции на внешние рынки. Существует ли приоритет для достижения экономических договоренностей и привлечения инвестиций из определенных стран дальнего или ближнего зарубежья? Как ведется работа по привлечению крупных иностранных инвесторов, на каких международных или крупных зарубежных компаниях делается основной упор? В какие области казахстанской экономики желательно привлечь иностранные инвестиции? Обо всем этом рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК, ответив на официальный запрос Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, в целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиций определен перечень 40 приоритетных стран. В настоящее время министерством ведется работа преимущественно со странами с высоким уровнем технологичности, которым, в первую очередь, обладают США, Германия и Япония.

- В целях реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов действует единая трехуровневая система привлечения инвестиций в Республику Казахстан. На внешнем уровне, когда наши загранучреждения и представители АО "НК "KAZAKH INVEST" налаживают первый контакт с инвестором, дают зарубежным инвесторам необходимые консультации по всем интересующим их вопросам, содействуют в организации визитов потенциальных инвесторов в РК. На центральном уровне, когда работу проводят министерство, отраслевые государственные органы и национальные компании, организовывая и проводя переговоры, презентации инвестпредложений, решая вопросы, связанные предоставлением мер господдержки. На региональном уровне - местные исполнительные органы, региональные представители АО "НК "KAZAKH INVEST" решают вопросы предоставления полного пакета госуслуг и сервисной поддержки, сопровождения проекта в регионе, – сообщили в МИД РК.

При этом в ведомстве отметили, что каждый проект включается в информационно-мониторинговую систему сопровождения проектов. Данная система предусматривает формирование актуальной информации о проектах, инвесторах и обращениях к единой базе данных, а также позволяет проводить мониторинг хода реализации инвестиционных проектов. Ключевые направления для привлечения инвестиций определены исходя из программных документов, принятых в Казахстане, и, в частности:

1. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (ГПИИР), нацеленная на стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности;

2. "Экономика простых вещей", о которой Президент Казахстана говорит в Послании народу "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Это отрасли, производящие товары народного потребления. Например, в легкой промышленности производство тканей, пошив одежды и обуви, удобрения, лакокрасочная продукция, производство окон и дверей, мебели и т.д.;

3. Инфраструктурное развитие, включающее развитие дорожной сети и транспортных хабов, системы электро- и водоснабжения, телекоммуникационных систем, а также общественный транспорт;

4. ВИЭ, "Зеленые технологии";

5. Приватизация, предусматривающая реализацию активов горнодобывающих, металлургических, нефтегазовых, энергетических, транспортных и других предприятий. К примеру, в 2018 году крупнейший национальный оператор по добыче урана "Казатомпром" разместил акции на IPO. В ближайшие годы планируется вынести на IPO ряд крупных национальных компаний.

6. Форма сотрудничества между государством и частным сектором.

Также одними из основных сфер привлечения инвестиций являются химическая промышленность, нефтегазохимия, нефтехимия, агрохимия, машиностроение, агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, информационно-коммуникационные технологии, финансовые услуги, туризм.

- Учитывая вышеизложенное, министерством совместно с АО "НК "KAZAKH INVEST", загранучреждениями, государственными, местными исполнительными органами будет продолжена комплексная работа по координации и эффективному взаимодействию по вопросам привлечения инвестиций, – отметили в МИД РК.

Владимир Демидов

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