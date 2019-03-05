Итальянский апелляционный суд вынес решение в пользу Стати

Итальянский суд не принял во внимание тот факт, что шведский суд не вынес решения по существу мошенничества - Минюст.

1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонив возражения Казахстана, которые были представлены 14 мая 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

В ведомстве отмечают, что в Италии нет активов РК, на которые возможно обратить взыскание. Поэтому риски нашей страны минимальные.

- Итальянский суд не принял во внимание тот факт, что шведский суд не вынес решения по существу мошенничества. Итальянский суд также не рассмотрел существенные доказательства, представленные Казахстаном, в то время как Стати ни разу не представил опровергающих доказательств. После решения шведского суда появились новые доказательства, которые не только дополнительно подтвердили доводы о мошенничестве, представленные шведскому суду, но и выявили дополнительные доказательства о мошенничестве, - сообщили в министерстве.

Фактически, в июне 2017 года английский суд после оценки представленных ему Казахстаном доказательств пришел к достаточно убедительному заключению о том, что Стати получили арбитражное решение путем мошенничества. Затем английский суд назначил судебное разбирательство по делу о мошенничестве, предоставив Стати возможность представить опровергающие доказательства.

- Однако, Стати решил полностью отказаться от разбирательства по признанию арбитражного решения в английском суде. Стати было разрешено сделать это только при условии никогда не возвращаться в английские суды для признания арбитражного решения, и что он обязан возместить расходы. Пока что английский суд является единственным судом, который оценил доказательства и пришел к достаточно убедительному заключению по существу мошенничества. Ни один другой суд, включая итальянский суд, до сих пор не оценил и не заслушал доказательства, - считают в Минюсте.

Мошенническая схема, отмечают в ведомстве, первоначально выявленная по состоянию на 2015 год, связана с противоправным применением Газоперерабатывающего завода в качестве средства мошенничества с использованием по меньшей мере двух посреднических компаний Стати, тем самым мошенническим образом увеличивались затраты. Это привело к ложной оценке завода, которую Стати представил Трибуналу и которая была воспринята Трибуналом как истинная.

Тем временем появились доказательства другой мошеннической схемы, которая не связана с заводом. В рамках арбитражного разбирательства также рассматривалась одна из финансовых операций Стати по обеспечению текущего финансирования. Эта операция также была мошеннической, но во время слушаний у Казахстана не было достаточных доказательств и Арбитражный трибунал поверил объяснениям Стати.

Дальнейшие разбирательства продолжаются в других юрисдикциях, где Стати предлагается представить доказательства, опровергающие существенные и все более растущие доказательства мошенничества.

Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в арбитраже Швеции от Казахстана $4 млрд, но в декабре 2013 года им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн – средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Позже через документы, полученные в США через отдельную судебную процедуру, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве, утверждает Минюст Казахстана.

6 июня 2017 года английское правосудие поддержало Казахстан в том, что это решение арбитражного трибунала, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии. 11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство А. Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года.

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