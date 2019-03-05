Кому, кроме детей, оказывается бесплатная стоматологическая помощь в Алматы

Об особенностях бесплатной медицины рассказало руководство.

За какие медицинские услуги надо и не надо платить, рассказали на пресс-конференции директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Тлеухан Абилдаев и заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева, передает Zakon.kz.

Большие вопросы вызывает стоматологическая помощь. От риска зубной боли не застрахован никто, лечение зубов стоит недешево. Но есть определенные категории граждан, кто может лечить зубы бесплатно.

- Детям до 18 лет, беременным, инвалидам, пенсионерам, при острых зубных болях оказывается бесплатная стоматологическая помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ( ГОБМП). Пенсионерам не везде, а только в тех поликлиниках, которые заключили определенные договора с Фондом социального медицинского страхования, - сказал Тлеухан Абилдаев.

Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы добавила, что медицинские организации заключают с организациями, которые взяли договор на оказание стоматологических услуг, и оказывают стоматологическую помощь своему населению: детям, инвалидам, беременным, социально уязвимым слоям.

-Приватизация городской стоматологической детской поликлиники Алматы была проведена с соблюдением всех законодательных норм. Договор на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи заключен, обеспечение детей бесплатной стоматологической помощью никаким образом не изменится от правовых нюансов, - пояснила Асель Бисенбаева.

Тлеухан Абилдаев добавил, что раньше это была государственная структура, сейчас изменилась их форма собственности. Они являются ТОО. Тем не менее, они получают те же самые объемы госзаказа на ГОБМП, на те же контингенты населения, которым они оказывали ранее. При этом, они оказывают помощь детскому населению.

- Имеют право на оказание бесплатных стоматологических услуг и другие поликлиники, которые имеют на это соответствующие стандартам условия. Сейчас оказание стоматологических услуг в конкурентной среде. Объем стоматологической помощи детскому населению Алматы на том же уровне, как и в прошлом году. Сейчас работаем над тем, чтобы повысить уровень финансирования стоматологических услуг по Алматы. По статистике, ГОБМП не полностью покрывает Алматы по стоматологическим услугам. В этом направлении мы работаем, если нам удастся доказать обоснованность потребностей по Алматы, ожидаем на уровне министерства здравоохранения выделения дополнительных средств, - поведал директор филиала Фонда ОСМС в Алматы.

Что бесплатно, а что платно

Выяснить, что входит в бесплатный объем медицинских услуг, а что не входит, в каких поликлиниках- частных и государственных, размещен заказ, можно на сайте управления общественного здоровья, сайте медицинского страхования, на стендах в поликлиниках.

- Действующие перечни бесплатных медицинских услуг у нас в 281 приказе. Там более 1700 услуг, все разложено. Будем рассказывать населению, - сказала зампститель руководителя горздрава.

Впрочем, даже если вы нашли медицинское учреждение, где можно бесплатно подлечиться, сперва необходимо пойти в свою поликлинику. Только там участковый врач определит, что вам нужно подлечить или обследовать, и выпишет направление.

- Показания к тому или иному виду обследования ставит врач- участковый, общей практики в той поликлинике, к который вы прикреплены. Они владеют всей информацией, при необходимости могут направить к узкому специалисту в другой поликлинике, если у них самих нет таких врачей, и по лабораторным исследованиям, которые у себя не проводят в поликлинике, должны направить в те центры, которые их делают, с которыми заключен договор. Но показания к обследованию дает врач, - сказал Тлеухан Абилдаев.

В 2020 году в полную силу заработает социальное медицинское страхование.

- Формируется трехуровневая система здравоохранения. Первый большой уровень- ГОБМП, средний- ОСМС для застрахованных, и верхний уровень- дополнительный объем медпомощи за счет добровольного страхования и иных источников, предусмотренных законом. Есть потребность расписать все медицинские услуги по этим категориям. В мае будут приняты новые постановления, где будет все четко детализировано по заболеваниям и услугам, их количеству. Недавно министр здравоохранения дал соответствующие поручения, и мы все работаем над этим. Поясним, какой ГОБМП в 2019 году, и что изменится с 2020 года, - пояснила Асель Бисенбаева.

Фонд социального медицинского страхования второй год является оператором ГОБМП и производит выплаты медицинским организациям за медицинские услуги, оказанные населению в пределах средств, утверждаемых правительством РК.

В начале этого года с Филиалом Фонда по Алматы заключили договора 185 медицинских организаций мегаполиса, что на 13 больше, чем в прошлом году. 104 организации, более половины поставщиков медицинских услуг по Алматы, являются частными. Для сравнения, в 2017 году всего 53 частные медицинские организации работали в рамках госзаказа по оказанию ГОБМП.

В Алматы обслуживает население 77 поликлиник, среди них 38- частные в рамках ГОБМП. Выбрать поликлинику алматинцы могут не только в рамках кампании по прикреплении осенью, но и в течение года.

-При выборе поликлиники необходимо выбрать наиболее близкую к дому, поскольку проводятся профилактические услуги, доступен вызов врача на дом. Если человек прикрепляется к поликлинике, находящейся далеко от места проживания, на некоторые виды услуг, на которые выделены средства по подушевому финансированию, он не сможет рассчитывать, - сказал Тлеухан.

Альберт Ахметов

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