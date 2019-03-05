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Поймали снежного барса: Минсельхоз выясняет, где и когда это произошло

Судьба животного неизвестна.

Фото : ФотоКто5 марта 2019, 13:45

В Сети распространяют видео с пойманным снежным барсом, передает Zakon.kz.

На ролике барса прижали палкой к земле, обмотали веревками и, судя по всему, затащили на территорию частного дома. На кадрах мелькает человек в камуфляже и с ружьем.

- Сейчас мы определяем, когда и где был снято этот видео материал. Просим всех дождаться от нас официального ответа. Если вы знаете, где и когда было снято, просим сообщить нам, - написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Буквально накануне прошла информация о том, что казахстанцам предложат купить фотоловушки, чтобы стать причастными к спасению популяции снежных барсов. В 2019 году снежные барсы не единожды попадали на камеры, установленные в горах.


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