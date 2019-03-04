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Казахстанцам предложат купить фотоловушки, чтобы следить за барсами

Фотоловушки позволяют изучить животное, следить за его состоянием.

Фото : ru.wikipedia.org4 марта 2019, 10:44

Международный частный фонд по сохранению снежного барса #snowleopardfoundation намерен объявить благотворительную акцию "Подари фотоловушку - сохрани барса", передает Zakon.kz.

Об этом в своем instagram написал гендиректор ГЛК "Шымбулак" Ержан Еркинбаев.

- Благодаря фотоловушке у нас имеются все данные, чтобы взять материал для геннетических исследований, изучить узоры на шкуре и присвоить этой кошечке имя. Изучив пути ее прогулок, можно будет наблюдать за ней постоянно, за ее здоровьем и состоянием, за ее котятами и родственниками. Кроме того, фотоловушка - хорошее средство от браконьеров! Скоро Международный Частный Фонд по сохранению снежного барса #snowleopardfoundation объявит благотворительную акцию "Подари Фотоловушку - Сохрани Барса!". Желающий приобретает фото-ловушку, присваивает ей имя и наши специалисты устанавливают ее в горах. Позже в новостных лентах будет появляться сенсация, типа: "фотоловушка Динара, подаренная фонду Арманом, запечатлела снежного барсика, которому присвоено имя - Таник...". Хорошая ведь идея?, - написал Еркинбаев.

В феврале текущего года видеокамеры, установленные в горах недалеко от Алматы, сняли снежного барса.

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Благодаря фотоловушке, у нас имеются все данные, чтоб взять материал для геннетических исследований, изучить узоры на шкуре и присвоить этой кошечке имя. Изучив пути ее прогулок, можно будет наблюдать за ней постоянно, за ее здоровьем и состоянием, за ее котятами и родственниками. Кроме того, фотоловушка - хорошее средство от браконьеров! Скоро Международный Частный Фонд по сохранению снежного барса #snowleopardfoundation объявит благотворительную акцию «Подари Фотоловушку - Сохрани Барса!». Желающий приобретает фото-ловушку, присваивает ей имя и наши специалисты устанавливают ее в горах. Позже в новостных лентах будет появляться сенсация, типа: «фотоловушка Динара, подаренная фонду Арманом, запечатлела снежного барсика, которому присвоено имя - Таник...». Хорошая ведь идея?

Публикация от Yerzhan Yerkinbayev (@yerkinbayev) 1 Мар 2019 в 7:26 PST


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