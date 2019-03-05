Аскар Мамин избран председателем совета директоров холдинга "Байтерек"
До него это место занимал экс-премьер-министр Бахытжан Сагинтаев.
Премьер-министр РК Аскар Мамин стал председателем совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте KASE.
В размещенной там информации холдинга указано, что председатель совета директоров Бахытжан Сагинтаев исключен из совета директоров. Также исключены члены совета директоров Тимур Сулейменов и Ерболат Досаев.
Аскар Мамин избран председателем совета директоров. Руслан Даленов и Роман Скляр избраны членами совета директоров.
В настоящее время совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоит из десяти человек: Мамин, Смаилов, Жамаубаев, Касымбек, Даленов, Скляр, Арифханов, Клаус, Томас Миров, Филипп Йео.
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