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Аскар Мамин избран председателем совета директоров холдинга "Байтерек"

До него это место занимал экс-премьер-министр Бахытжан Сагинтаев.

Фото : BNews.kz5 марта 2019, 14:15

Премьер-министр РК Аскар Мамин стал председателем совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте KASE.

В размещенной там информации холдинга указано, что председатель совета директоров Бахытжан Сагинтаев исключен из совета директоров. Также исключены члены совета директоров Тимур Сулейменов и Ерболат Досаев.

Аскар Мамин избран председателем совета директоров. Руслан Даленов и Роман Скляр избраны членами совета директоров.

В настоящее время совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоит из десяти человек: Мамин, Смаилов, Жамаубаев, Касымбек, Даленов, Скляр, Арифханов, Клаус, Томас Миров, Филипп Йео.


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