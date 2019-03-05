Самые зрелищные фестивали воздушных шаров
Полет на воздушном шаре — отличный способ получить незабываемые впечатления на всю жизнь.
По всему миру каждый год проходят многочисленные международные фестивали воздушных шаров, когда в небо взмывают десятки разноцветных «шариков». Это уникальная возможность повидать знакомые места с высоты, сделать отличные фотографии и насладиться восхитительными пейзажами, отмечает bigpicture.ru.
Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке, Нью-Мексико.
Этот фестиваль продолжительностью в 2 дня — крупнейший в мире. Здесь можно увидеть до 750 воздушных шаров. Проходит фестиваль в первую неделю октября.
Фестиваль воздушных шаров в Каппадокии, Турция. Уникальные геологические образования делают это место одним из самых красивых для любования с высоты.
Международный фестиваль воздушных шаров в Шато-д’О, Швейцария. Этот 9-дневный фестиваль проходит в конце января. Ночное сияние на изумительном фоне Альп нельзя пропустить.
Международный фестиваль воздушных шаров в Путраджае, Малайзия. Это небольшой и относительно новый фестиваль, который проходит всего шестой год подряд, но это точно отличный способ посмотреть город свысока.
Бристольский международный фестиваль воздушных шаров в Великобритании. Проходит в августе. Отличный способ посмотреть британские сельские пейзажи с высоты птичьего полета.
Международный фестиваль воздушных шаров Гатино в Квебеке, Канада. Почти 200 000 посетителей и 300 шоу и выступлений, ну и конечно же, великолепные воздушные шары — вот что можно увидеть во время этого фестиваля в Канаде.
Тайваньский фестиваль воздушных шаров в Тайдуне. Хотя это мероприятие начали проводить только в 2011 году, горный пейзаж делает его одним из самых красивых.
Европейский фестиваль воздушных шаров в Игуаладе, Испания. Если вы попадете в Барселону в начале июля, обязательно отправляйтесь в Игуаладу на один из крупнейших фестивалей воздушных шаров в Европе.
Международный фестиваль воздушных шаров в Пампанге, Филиппины. Это праздник не только для любителей воздушных шаров — это также крупнейший авиасалон на Филиппинах, привлекающий около 60 000 зрителей каждый год.
Фестиваль воздушных шаров в Канберре, Австралия. Воздушные шары на этом фестивале поднимаются в воздух с лужайки старого здания Парламента и пролетают совсем рядом со зданиями австралийской столицы.
Международный фестиваль в городе Великие Луки, Россия. Фестиваль стартовал в 1996 году и является одним из главных в России.
Фестиваль воздушных шаров в Колорадо-Спрингс, США. Это бесплатное мероприятие проходит в выходные и является одним из лучших способов осмотреть Скалистые горы.
Вид изнутри воздушного шара.
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