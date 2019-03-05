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Подозреваемого в крупном автомошенничестве экстрадировали из Грузии в Алматы

Он обещал пригнать машины, собрал деньги и скрылся.

Фото : ugolovnoe.com5 марта 2019, 17:59

Власти Грузии выдали Казахстану разыскиваемого подозреваемого в мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

Прокуратурой Алматы совместно с Департаментом полиции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Грузии Саят Ислямов.

- Ислямов С.Ш. подозревается в совершении ряда мошеннических действий на территории городов Астаны, Алматы и Караганды, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, он обманным путем завладел деньгами восьми человека на общую сумму порядка 250 тыс. долларов США, пообещав доставить автомобили из-за рубежа. Но скрылся и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Ислямов водворен в следственный изолятор Алматы.


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