Джип насмерть сбил двух человек на трассе Алматы-Талдыкорган и скрылся

Мужчина и женщина погибли, девочка госпитализирована.

ДТП произошло на трассе Алматы-Талдыкорган. Со слов очевидцев, автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Виновным называют белый Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

Видео о происшествии размещено в Instagram-аккаунте krisp_tdk.

Факт ДТП зарегистрирован при въезде в Талдыкорган, в котором погибли двое – мужчина и женщина. В дорожной аварии также пострадала четырнадцатилетняя девочка. Она госпитализирована в областную детскую больницу.

Проводится досудебное расследование, которое находится в производстве областного управления дознания.

Сейчас разыскивают свидетелей произошедшего.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!