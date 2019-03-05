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Джип насмерть сбил двух человек на трассе Алматы-Талдыкорган и скрылся

Мужчина и женщина погибли, девочка госпитализирована.

Фото : Instagram5 марта 2019, 19:04

ДТП произошло на трассе Алматы-Талдыкорган. Со слов очевидцев, автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Виновным называют белый Toyota Land Cruiser, сообщает Zakon.kz.

Видео о происшествии размещено в Instagram-аккаунте krisp_tdk.

Факт ДТП зарегистрирован при въезде в Талдыкорган, в котором погибли двое – мужчина и женщина. В дорожной аварии также пострадала четырнадцатилетняя девочка. Она госпитализирована в областную детскую больницу.

Проводится досудебное расследование, которое находится в производстве областного управления дознания.

Сейчас разыскивают свидетелей произошедшего.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


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