В пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Метель, туман и гололед на западе, паводки на юге.

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный 17 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях 6-8 марта местами туман.

Днем по северу Актюбинской области низовая метель, порывы южного ветра 15 м/с.

В Актобе - туман, ветер южный, днем порывы 15 м/с.

6-9 марта в связи с прогнозами положительных дневных температур в Алматинской области, прилегающих территориях Алматы и на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

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