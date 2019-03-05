Казахстанку лишили гражданства за утрату удостоверения личности

В 2003 году Индира Азибаева потеряла кошелек. Помимо денег там находились документы. И недавно ей в ЦОНе сообщили, что 15 лет назад она переехала жить в другую страну.

Женщина лишилась гражданства при потере удостоверения личности. Правда узнала она об этом спустя 15 лет. Индира Азибаева даже восстанавливала документ и никаких проблем тогда не возникло. Более того, после этого женщина получила жилье по госпрограмме. Но при попытке получить паспорт, в ЦОНе ей сообщили, что она не является гражданкой Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Вместе с удостоверением лишилась и гражданства. В 2003 году Индира Азибаева потеряла кошелек. Помимо денег там находились документы. Их удалось восстановить быстро и без проблем. Так тогда думала женщина. Она родилась в Талдыкоргане и всю жизнь прожила в родном городе. В декабре прошлого года решила оформить паспорт. Каково же было ее удивление, когда после подачи заявления в ЦОНе Индире сообщили, что 15 лет назад она переехала жить в другую страну.

- И они мне объяснили, в 2003 году вы потеряли удостоверение и вам восстановили. Но вместо причины, вместо этого они поставили ПМЖ. Как так, если в 2003 году поставили ПМЖ, то в 2004 году меня поставили в очередь как мать-одиночку. И в 2016 году мне дали квартиру. – рассказывает жительница Талдыкоргана Индира Азибаева.

Стоит отметить, что спустя три года после восстановления удостоверения личности, Индира вновь его потеряла. Однако в 2006 году ей выдали новый документ. И вновь без проблем. И это несмотря на то, что в 2003 году она, якобы, гражданкой Казахстана уже не являлась.

- По указанному факту, в настоящее время, мы разбираемся. Заявление от женщины поступило. Консультация и необходимое содействие в документировании уже предоставляется. Также соответствующие корректировке в базу данных будут внесены в обязательном порядке, - говорит официальный представитель пресс-службы областного департамента полиции Айгерим Коппаева.

По словам Индиры, за границу она выезжала пару раз и ненадолго: В соседний Кыргызстан, да международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Оба раза при пересечении государственной границы она предъявляла свое удостоверение, которое, как оказалось, недействительно. Все обстоятельства, связанные с загадочным переездом казахстанки, теперь выясняют полицейские.

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