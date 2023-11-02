Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Болгарии

Почти 10 лет назад семья Вахониных из Алматы переехала на ПМЖ в Бургас, один из курортных городов Болгарии – страны, соединяющей в себе море, горнолыжные курорты, минеральные источники, природные лечебные грязи и другие бонусы.

Все о плюсах и минусах проживания на чужой земле читайте в материале Zakon.kz.

Как рассказала героиня нашей истории Олеся, основной причиной для переезда стала высокая стоимость недвижимости в Алматы.

"Когда мы приняли решение о переезде в 2012 году, "двушка" в Алматы стоила приблизительно 100 тыс. долларов. Нами были рассмотрены все варианты ипотек, рассрочек и, к сожалению, финансово мы не потянули. В итоге мы с мужем приобрели двухкомнатную квартиру в Бургасе площадью 50 кв. м в новом доме, в 300 км от моря. Обошлась она нам в 30 тыс. долларов", – рассказывает Олеся.

После покупки жилья наши соотечественники получили мультивизу, которая позволяла находиться в стране до 180 дней. Позже, уже после основательного переезда, бывшие алматинцы получили ВНЖ, который они ежегодно продлевали. Гражданство они не меняли, так как в этом не возникало необходимости.

Фото: Из личного архива героини

Семья Вахониных воспитывает единственную дочь Софию, сейчас ей 16 лет, на момент переезда их ребенку было семь лет. В Болгарии девочка пошла в первый класс.

Об адаптации и языке

Олеся говорит, что адаптироваться было несложно, потому что она работала в сфере туризма и достаточно легко могла коммуницировать с людьми из разных стран.



"На тот момент и мне, и нашему ребенку важно было осваивать язык, так как она пошла в школу. И конечно, чем быстрее ты выучишь язык, тем быстрее пройдет интеграция, новые знакомства. Дети интегрируются в языковую среду намного быстрее взрослых. У них это все происходит в игровой форме. Нам повезло со школой, с дочерью педагог по языку занималась два месяца на безвозмездной основе", – поясняет Олеся Вахонина.

Казахстанка учила болгарский язык самостоятельно, используя разговорник, слушая радио, читая книги и смотря кино с субтитрами. По ее словам, если не знаешь языка, то как приезжего там могут обмануть и в магазине, особенно во всем, что касается документов. В Болгарии старшее поколение, те, кто помнит Советский Союз, прекрасно владеют русским языком, молодежь уже очень европеизирована, они говорят либо на болгарском, либо по-английски.

Фото: Из личного архива героини

"На бытовом уровне я знала язык уже месяца через три, через полгода мы вместе с дочерью заговорили, и через год мы на нем совершенно свободно общались. Времени у нас было достаточно. Пока мы год ждали разрешение на работу, мы сделали ремонт, учили язык, обустраивали быт, я могла себя полностью посвятить семье, воспитанию ребенка. Спустя время супруг открыл свое дело", – говорит наша героиня.

Плюсы и минусы эмиграции

Наша героиня отмечает, что миграция открыла для нее новые горизонты: новое окружение, образование для ребенка, для себя в карьере.



"Пока мы жили в Алматы, постоянно приходилось думать о том, как заработать, на семью времени катастрофически не хватало. Здесь для приезжих из стран СНГ легко открыть свой бизнес, для детей это достойное образование и возможность путешествовать. Жизнь на берегу моря – это возможность поправить свое здоровье, например, у мужа и дочери практически прошла аллергия. Также это экономия в расходах на продукты, одежду, дешевые билеты для путешествий по Европе и многое другое", – пояснила казахстанка.

В Бургасе хорошо развита инфраструктура: есть выбор школ, вузов, магазинов и ТЦ, ресторанов, больниц, частных клиник, театров, кинотеатров, музеев и т. д.

Фото: Из личного архива героини

Из минусов Олеся отметила очень высокие цены на коммунальные услуги и на медицинское обслуживание, если нет страховки, высокую влажность воздуха, отсутствие центрального отопления и общины цыган.

"В зимний период чек за коммуналку может доходить до ста евро, летом примерно 30-50 евро. С коммунальными услугами у нас все очень строго: если вовремя не заплатил, то на следующий день в 8 утра отключают централизованное электричество, после чего нужно ехать в управляющую организацию и заново подавать заявку на подключение, оплатив при этом еще и штраф за несколько дней просрочки", – рассказывает Олеся Вахонина.

Также наша собеседница призналась, что не скучает по алматинским горам, потому что в Болгарии большое количество горнолыжных курортов, которые похожи на алматинский Тянь-Шань, – это Банско, Боровец, Чепеларе, Витоша и другие. Там везде очень много снега, это красивейшие живописные места, раздолье для любителей зимних видов спорта.

"Я скучаю по семье, по друзьям, которые остались в Казахстане. Особенно было непросто первые два года, но потом привыкаешь, вливаешься со временем. В нашем окружении много алматинцев, многие к нам приезжали. К тому же некогда особо скучать, жизнь кипит, работа, домашние хлопоты, ребенок. Опять-таки, Европа сильно стареет и рабочей силы там не хватает, здесь острый дефицит молодых специалистов, поэтому и к возрасту у них совсем другое отношение, в 40-50 лет многие только начинают по-настоящему жить", – делится наша героиня.

Фото: Из личного архива героини

По ее словам, в Болгарии плохое качество сервиса, качество дорог оставляет желать лучшего. Влажность в холодное время года очень часто способствует появлению черной плесени, поэтому нужно постоянно проветривать, делать уборку, то есть приспосабливаться, плюс ко всему, плохо сохнет белье.

"Из плюсов, еще, конечно же, близость с Турцией, до Стамбула ехать всего около трех часов. Поэтому многие ездят в соседнее государство на выходные. Еще что меня порадовало и удивило одновременно, это то, что в городе легко можно встретить кмета. Это как наш аким, который спокойно может прогуливаться или идти по своим делам без охраны. Если это, к примеру, Новый год, то когда на центральной площади города собираются люди, кмет спокойно может выйти к толпе и все вместе начнут танцевать болгарский народный танец-хоровод "Хоро". Вот так все вместе и хороводят. Никакой охраны, никаких пробок, потому что он куда-то поехал", – говорит казахстанка.

О цыганах

В Болгарии есть проблема с цыганами. Они живут своими общинами и по своим законам, в основном в приграничных районах, например, рядом с Турцией, с Грецией. Ни местные, ни приезжие просто так туда не ездят, там небезопасно.

Образование

"Нам повезло, когда мы переехали, иностранцам отменили оплату за обучение, а до отмены обучение стоило 800 евро. Система образования в Болгарии 12-летняя, образование бесплатное, и есть выбор специализации с восьмого класса. Все общеобразовательные предметы идут до 10-го класса, в 11-м и 12-м классах начинается специализация, еще школьникам выплачивают стипендию. Сейчас София учится в 10-м классе лингвистической гимназии и получает стипендию", – рассказывает казахстанка.

Фото: Из личного архива героини

По окончании школы детям выдают аттестат о среднем специальном образовании. После школы можно сразу не поступать в университет, а поработать, присмотреться, не спешить. Существует много программ по обмену, можно поехать в Чехию, Грецию, Италию, Испанию, Австрию, что тоже для успешно обучающихся детей будет бесплатно. Все те, кто находится в статусе ПМЖ, за высшее образование ничего не платят. Вся начальная школа полностью бесплатная. По словам нашей соотечественницы, они только сдавали деньги на учебники. Также в начальной школе нет формы.

Медицина

В Болгарии медицина бесплатная. Те, кто хотят, пользуются платной услугой семейного врача. Но, как говорит наша героиня, уровень медицины там ниже, чем в Казахстане. Это объясняется слабым финансированием. Те, кто может себе это позволить, ездят лечиться в Турцию. Медикаменты в аптеках продаются по приемлемым ценам.

"Иностранные граждане, обладающие видом на жительство, должны обязательно иметь страховку, которая полностью покрывает расходы на медицинский сервис. Получая какие-либо медуслуги, вы все оплачиваете, потом обращаетесь в страховую компанию, предъявляете все счета, и после страховка покрывает ваши расходы. Страховка стоит приблизительно 50-70 евро на год, на каждого члена семьи она оформляется отдельно. Для местного населения медицинские услуги предоставляются бесплатно", – пояснила женщина.

Отношение к приезжим, льготы и пособия

О новых знакомствах и общении Олеся говорит, что практически сразу было комфортно, именно потому, что я постоянно обращалась за помощью. Чтобы понять, как жить в новой стране, она ходила в гости, к себе звала, а также изучала местную кухню и познакомились с соседями.



"Абсолютно никакой неприязни мы не замечали, все очень лояльные, и новое окружение в том числе. В нашем регионе много людей из СНГ, алматинцев очень много, все очень комфортно. Никакими пособиями и льготами мы не пользовались. Насколько я знаю, все эти социальные выплаты предоставляются только этническим болгарам", – рассказывает Олеся Вахонина.

О работе

По словам нашей героини, в Казахстане она работала в качестве турагента, а в Болгарии открыла себя уже как туроператор, нашла свою нишу, ее карьера тут пошла в гору и заработок увеличился.

Зарплаты

Средняя зарплата на сегодняшний день здесь 800-1000 болгарских левов – это примерно 400-500 евро. Это небольшие деньги, но практически все местное население живет в собственных домах либо в квартирах. Плюс они получают льготы на бензин, льготы на питание, люди, работающие на госслужбе, тоже имеют много бонусов.

Фото: Из личного архива героини

О путешествиях

Кстати говоря, получая статус ПМЖ и даже имея ВНЖ, граждане Казахстана могут подавать на визу уже по облегченному режиму, ее дают на полгода, год. Путешествовать по Европе из Болгарии, конечно, гораздо дешевле, легче, комфортнее. Болгария входит в Евросоюз, но пока не в Шенгене. Вхождение в Шенген ожидается в 2024-2025 годах.

Фото: Из личного архива героини

Конечно, преимущества и недостатки есть везде. Несомненно, жить у моря – для многих это уже благодать. При этом, где бы вы ни жили, главное – найти себя и постараться быть счастливым!