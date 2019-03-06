Студенты МГУ изучают открытия казахстанских археологов
Интерес россиян вызвали уникальные находки казахстанских ученых в Берельских курганах.
Фото : stanradar.com6 марта 2019, 00:51
Новейшие достижения казахстанской археологии вписаны в учебный курс этой науки в МГУ, сообщает "Хабар 24".
Интерес россиян вызвали уникальные находки казахстанских ученых в Берельских курганах.
Их первооткрыватель Зейнолла Самашев, а также археолог Абдеш Толеубаев прочли в стенах МГУ лекции о памятниках сакской культуры Великой степи.
Информацию об артефактах из Берельского могильника студенты кафедры археологии МГУ изучают начиная с первого года обучения.
Публичные лекции казахстанских археологов приурочены к открытию выставки "Золото Великой степи" в Москве.
- Это ознакомление с новейшими достижениями казахстанской археологии, особенно те находки, которые были сделаны на территории Восточно-Казахстанской области. Те находки, которые были сделаны на памятнике Элеке Сазы, они не только нам самим интересны, они интересны всем специалистам, которые занимаются древними и средневековыми проблемами евразийского пространства, - рассказывает археолог Зейнолла Самашев.
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