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Huawei собирается судиться с правительством США

Иск будет подан в восточном округе Техаса, где находится американская штаб-квартира Huawei.

Фото : mybbthemes.eu6 марта 2019, 02:00

Крупнейший производитель коммуникационного оборудования Huawei готовится подать в суд на правительство США за запрет на использование продукции компании федеральными агентствами, сообщает Вести.Ru.

Иск будет подан в восточном округе Техаса, где находится американская штаб-квартира Huawei.

Иск станет частью усилий Huawei, направленных на защиту от травли, развернутой Соединенными Штатами под предлогом того, что компания представляет угрозу национальной безопасности.

Официальные лица Соединенных Штатов неоднократно заявляли, что телекоммуникационное оборудование Huawei может использоваться Пекином для шпионажа и нарушения работы сетей связи. Производитель последовательно отвергает эти обвинения, но крупным операторам беспроводной связи, таким как AT&T и Verizon, по сути уже запрещено использовать оборудование Huawei.


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