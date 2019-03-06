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Названа новая опасность сахара и сладких напитков

В исследовании приняли участие 135 человек с рассеянным склерозом, которые заполнили пищевые опросники.

Фото : pixabay6 марта 2019, 07:17

Специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза - распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система, передает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 135 человек с рассеянным склерозом, которые заполнили пищевые опросники. Ученые оценили, насколько рацион питания каждого участника был близок к диете DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension), рекомендованной для профилактики высокого кровяного давления. DASH включает в себя цельное зерно, фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, постное мясо, курицу, рыбу, а также орехи и бобовые.

Специалисты оценили инвалидность добровольцев по 10-бальной шкале, при этом оказалось, что 30 человек страдали от тяжелой инвалидности. Результаты исследования показали, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку, включая содовую.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.


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