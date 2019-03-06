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Прокуратура Астаны обжаловала решение суда и вернула в бюджет 100 млн тенге

По ходатайству прокуратуры судом апелляционной инстанции решение суда отменено ввиду невыполнения АО условий временного хранения отходов.

Фото : Zakon.kz6 марта 2019, 09:44

По апелляционному ходатайству прокурора города Астаны предотвращены потери бюджета на сумму более 107 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

- В рамках проверки Департаментом государственных доходов выявлено, что АО "Транспортная компания "Казхром" неправильно исчисляло налоги и другие обязательные платежи в рамках контрактной деятельности, в связи с чем юридическому лицу доначислен налог в размере 107 млн тенге, - рассказали в прокуратуре.

Уведомление по начислению было обжаловано в суде города Астаны.

Отсутствие оплаты за выбросы в окружающую среду АО объясняло тем, что на часть отходов имелось разрешение на хранение в течение трех месяцев, а на остальную часть отходов разрешение не требовалось.

Решением суда заявление АО удовлетворено, действия органов государственных доходов по начислению налога признаны незаконными и отменены.

- По ходатайству прокуратуры города Астаны судом апелляционной инстанции решение суда отменено ввиду невыполнения обществом условий временного хранения отходов, а также отсутствия соответствующих документов на выбросы, подлежащие нормированию, - сообщили в надзорном органе.

Таким образом, мерами прокурорского реагирования бюджет государства пополнится на сумму более 107 млн тенге.


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