Прокуратура Астаны обжаловала решение суда и вернула в бюджет 100 млн тенге

По ходатайству прокуратуры судом апелляционной инстанции решение суда отменено ввиду невыполнения АО условий временного хранения отходов.

По апелляционному ходатайству прокурора города Астаны предотвращены потери бюджета на сумму более 107 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

- В рамках проверки Департаментом государственных доходов выявлено, что АО "Транспортная компания "Казхром" неправильно исчисляло налоги и другие обязательные платежи в рамках контрактной деятельности, в связи с чем юридическому лицу доначислен налог в размере 107 млн тенге, - рассказали в прокуратуре.

Уведомление по начислению было обжаловано в суде города Астаны.

Отсутствие оплаты за выбросы в окружающую среду АО объясняло тем, что на часть отходов имелось разрешение на хранение в течение трех месяцев, а на остальную часть отходов разрешение не требовалось.

Решением суда заявление АО удовлетворено, действия органов государственных доходов по начислению налога признаны незаконными и отменены.

- По ходатайству прокуратуры города Астаны судом апелляционной инстанции решение суда отменено ввиду невыполнения обществом условий временного хранения отходов, а также отсутствия соответствующих документов на выбросы, подлежащие нормированию, - сообщили в надзорном органе.

Таким образом, мерами прокурорского реагирования бюджет государства пополнится на сумму более 107 млн тенге.

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