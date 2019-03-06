Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран ОДКБ в информационной безопасности

Соглашение было подписано главами государств ОДКБ в 2017 году в Минске.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение было подписано главами государств ОДКБ в 2017 году в Минске.

Согласно документу стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств ОДКБ, укрепляют межведомственное взаимодействие и развивают меры укрепления доверия в этой области.

- Исходя из изменившегося характера угроз, предусматривается сотрудничество не только в сфере борьбы с преступностью, но и с пропагандой терроризма и экстремизма, а также с деструктивным использованием информационно-коммуникационных технологий… Соглашение не противоречит международным обязательства Казахстана, — пояснял ранее вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аманияз Ержанов.

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