Ратифицировано соглашение о кооперации предприятий "оборонки" с Беларусью

Закон регламентирует вопросы разработки, производства, модернизации и ремонта продукции военного назначения.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписан закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение предусматривает обеспечение благоприятных условий экономической, производственной и научно-технический кооперации организаций оборонных отраслей промышленности, такие как освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения..

- Ратификация соглашения способствует снятию основного административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях. Это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и тем самым сокращение сроков их поставки. Такая продукция не подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента, — пояснял вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аманияз Ержанов.

В заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного назначения, наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия.

Как отмечалось ранее, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения.

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