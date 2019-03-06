112 млрд тенге занимает Казахстан у Китая на расширение пунктов пропуска

Такие меры необходимы для развития таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС.

На пленарном заседании мажилиса парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита", передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил министр финансов РК Алихан Смаилов, в Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность" главой государства отмечено, что одним из приоритетов развития экономики Казахстана является развитие новой Евразийской логистической инфраструктуры, в связи с чем необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров.

- В этих целях необходимо развитие таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС. Имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока. Примером является сложившаяся ситуация на казахстанско-узбекской границе.

Перед пунктами пропуска со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление от 70-ти до 300 автотранспортных средств в сутки, перевозчики простаивают в очередях до 3-х суток, - сообщил он.

По его словам, в целях увеличения пропускной способности, Минфином разработана концепция "Эталонного пункта пропуска".

- Согласно данной Концепции казахстанские пункты пропуска планируется обустроить обязательным физическим разделением потоков движения (без перекрещивания линий движения). Будут установлены Единые сквозные автоматизированные коридоры технического контроля для безостановочного движения транспортных средств. Рамочное Соглашение, представленное вам на ратификацию, подписано в июне 2018 года в рамках визита главы государства в город Пекин, - напомнил глава ведомства.

Смаилов уточнил, что в рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1-го железнодорожного пунктов пропуска.

Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году.

- Кредит привязан к юаню и составляет 2% годовых. (…) Срок возврата кредита 20 лет, первые 5 лет мы будем оплачивать только проценты - 2% в год, начиная с 6-го года до последнего 20 года будем оплачивать основную сумму долга, - пояснил министр.

Как отмечается в заключении профильного комитета Мажилиса, сумма кредита составляет 2 млрд юаней (более 112 млрд тенге).

Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!