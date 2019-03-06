В Москве открылась выставка "Шестидесятники. Тюркский романтизм" музея имени Кастеева

Эта выставка – отклик из времени.

5 марта 2019 года в Музейно-выставочном комплексе «Галереи искусств Зураба Церетели» в Москве торжественно открылась выставка «Шестидесятники. Тюркский романтизм» государственного музея искусств им. А. Кастеева, передает пресс-служба музея имени Кастеева.

В конце 60-х годов группа молодых и амбициозных художников под влиянием постимпрессионизма и мексиканских монументалистов выступила с собственной программой национальной школы живописи и изобразительного искусства. «Шестидесятники» - условное название этой группы, заявившей о себе в конце 60-х и 70-х. К ней относятся художники Салихитдин Айтбаев, Макум Кисамединов, Шаймардан Сариев, Токболат Тогусбаев, Бахтияр Табиев, Абдрашит Сыдыханов, Еркин Мергенов, Тулеген Досмагамбетов, Вагиф Рахманов, Исатай Исабаев, Оралбек Нуржумаев и другие. Творчество художников-шестидесятников считается расцветом художественной мысли в Казахстане. "Дети оттепели", как их тогда называли, отказывались от академических канонов и создавали свой собственный язык и стиль в искусстве.

Открывая выставку, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели отметил: - Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с Государственным музеем искусств им. А. Кастеева и что через искусство мы можем дружить. Прекрасные художники, впечатляющая выставка.

Советник-посланник Посольства РК в РФ Ержан Байжанов выразил искреннюю благодарность Российской академии художеств и лично Зурабу Константиновичу Церетели за его неизменную готовность вносить свой вклад в развитие российско-казахстанского сотрудничества; Министерству культуры и спорта РК и руководству Государственного музея искусств им. А. Кастеева за организацию этой блистательной выставки произведений изобразительного искусства. Он также подчеркнул, что взаимодействие в сфере культуры является одним из наиболее важных и качественных показателей уровня отношений стран и что сегодняшний день как нельзя лучше и зримо отражает плодотворное сотрудничество Казахстана и России.

Первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин: - Свободное творческое преломление современных художественных тенденций 50-60-х годов в мировом искусстве как бы обостряет у казахских художников чувство причастности к родным истокам, образному постижению жизни своего народа.

Личный друг Чингиза Айтматова, бывший заместитель министра культуры СССР, вице-президент Российской академии художеств, профессор Андрей Золотов: - Казахстан – это особое геополитическое явление на карте мира, но это также особое искусство на карте мира. Влияние Казахстана на современную жизнь в мире огромно. Во-первых, это благодаря мудрости Вашего Президента, которого мы считаем совершенно исключительной личностью. Он является олицетворением мудрости, опыта и внушает доверие как в своей стране, так и за ее пределами. Мы часто слушаем, что он говорит. Во-вторых, потому что Казахстан – это огромное пространство, огромная территория. В-третьих, это сосед России, с которым у нас сложились особые отношения взаимопонимания. Эта выставка – отклик из времени. Экспозиция сделана очень хорошо, между работами много пространства. Каждая картина как отдельная выставка. Художники как бы вступают со зрителем с разговор.

Наталья Опиок, академик Российской академии художеств, скульптор:- С огромной радостью приветствуем замечательных художников и скульпторов из Казахстана в стенах нашей академии. Очень ярко и интересно.

6 марта 2019 года в зале выставки состоится круглый стол, посвященный казахстанско-российским отношениям в сфере культуры.

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