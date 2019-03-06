Казахстан должен Китаю 1,2 млрд долларов

Это не государственные займы, а займы нацкомпаний под гарантию государства.

Министр финансов РК Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса рассказал о займах у Китая, передает корреспондент Zakon.kz.

- Государственного долга перед Китаем у нас нет, есть только гарантированный долг - составляет порядка 1,2 млрд долларов (почти 453 млрд тенге), это связано с привлеченными ранее под госгарантию кредитами от Эксимбанка Китая и государственного Банка развития Китая на реализацию автодорожных проектов, - сказал он.

Глава ведомства уточнил, что особенностью гарантированного кредита является то, что это не правительственный кредит, а займы нацкомпаний. Например, это когда нацкомпания КазАвтоЖол или акиматы берут кредит под гарантию государства.

Оксана Скибан, Астана

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