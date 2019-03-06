Цифровые технологии – в помощь топографам Казахстана

Применение беспилотников позволит создавать картографический материал от 600 до 6000 кв.км за один полевой сезон.

Весь мир начал использовать цифровые технологии не только в медицине, науке и образовании, но и в других отраслях. Казахстан не стал исключением. Теперь топографам на помощь пришли беспилотники, сообщает Zakon.kz.

Беспилотные летательные аппараты позволят производить замеры и обследования территории Казахстана максимально точно и исключат возникновение топологических ошибок при формировании информационных систем.

Применение беспилотников позволит создавать картографический материал от 600 до 6000 кв.км за один полевой сезон.

- Все мы знаем, что в настоящее время госкорпорация работает над созданием информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", которую планируется внедрить в декабре 2020 года. Использование цифровых данных беспилотников обеспечит актуальность и достверность электронных топографических карт, а также позволит изучить рельеф местности для прогнозирования изменений участка под антропогенным воздействием, - рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов.

Пока беспилотников два, и они используются в тестовом режиме. При положительных результатах пилотного проекта, будет произведен закуп дополнильных летательных аппаратов.

Госкорпорация "Правительство для граждан" является единым провайдером государственных услуг в Казахстане и оказывает 621 госуслугу, включая услуги по линии земельного кадастра. Кроме того, госкорпорация осуществляет работы, связанные с ведением государственного земельного кадастра, такие как установление границ земельных участков на местности, разработка проектов изменения границ (черты) населенных пунктов, установление на местности границ (черты) населенных пунктов и т.д. Всего в области землеустройства, геодезии и картографии в Правительстве для граждан работают более двух тысяч человек.

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