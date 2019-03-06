В Акмолинской области приняты конкретные меры по повышению уровня благосостояния семей

В области проживает более 2700 малообеспеченных семей.

В области за счет оптимизации расходов порядка 700 млн тенге будут дополнительно направлены на поддержку малообеспеченных, в том числе, многодетных семей, передает управление внутренней политики Акмолинской области

Эту цифру озвучил аким области Малик Мурзалин на собрании партийного актива. Речь шла об исполнении поручений Президента, данных на 18 съезде партии "Nur Otan". В его ходе также говорилось и о других реальных шагах по повышению уровня благосостояния акмолинских семей. В частности, порядка 13 тысяч детей будут охвачены бесплатным горячим питанием и обеспечены школьной формой, учебниками и канцтоварами, это коснется более 12745 детей. Дополнительно на горячее питание будет выделено 213 млн тенге к ранее предусмотренным 460 млн. На обеспечение школьной формой и канцтоварами – дополнительно 317 млн тенге.

В районных центрах и городах льготным проездом в общественном транспорте будут охвачены 6900 детей и матерей.

Единовременная помощь семье, с доходами ниже прожиточного минимума будет предусмотрена 1150 семьям, для чего дополнительно выделено 44 миллиона.

Беспрецедентная работа будет проведена и по улучшению жизни многодетных, малообеспеченных семей.

В регионе в очереди на жилье стоят свыше 22 тысяч семей, из них около 9 тысяч – из числа малообеспеченных, 809 – многодетных семей.

В этом году по программе "Нұрлы Жер" строятся 20 арендных и 12 кредитных домов. Это 1270 квартир для очередников, участников жилсбережений, а также для многодетных семей, детям-сиротам, инвалидам и другим нуждающимся.

К слову, в области проживает более 2700 малообеспеченных семей, 14,2 тысячи многодетных семей.

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