Фируза Шарипова не выступит на вечере бокса в Алматы. Мнения сторон

Ситуацию прокомментировала сама спортсменка и организаторы события.

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу казахстанка Фируза Шарипова не проведет поединок на вечере бокса 24 марта в Алматы. Об этом спортсменка написала в своем Instagram. Организаторы прокомментировали ситуацию и заявили, что готовы предоставить ринг, передает Zakon.kz.

Фируза Шарипова, в частности, заявила, что ее промоутеры отправили официальное предложение организаторам вечера бокса 24 марта в Алматы, чтобы провести ее бой за три титула чемпионки мира: WBO, IBF и IBO в третьей для нее весовой категории.

- Suleimen Boxing Promotions не готовы профинансировать мой поединок на этом мероприятии, хотя мы предложили заключить с ними контракт и я готова была выступить под эгидой их компании. Я хотела подарить Нурсултану Абишевичу пояс чемпиона мира по версии WBO, которого еще никогда не было в нашей стране. Жаль, что не получится сделать это в текущем месяце. Неужели в Казахстане нет предпринимателя, который готов потратить 150-200 тысяч долларов для такого события? Ведь я даже согласна боксировать без гонорара, чтобы подарить настоящий праздник болельщикам и новые достижения для всего Казахстана. Как только мы найдем финансирование, я завоюю все самые значимые титулы, - написала Шарипова.

Организаторы вечера бокса ответили, что готовы предоставить спортсменке ринг.

- У Фирузы Шариповой имеется свой менеджер и промоутер, в чьей компетенции и является организация боев для своей подопечной. Suleimen Promotions не является благотворительной организацией, а имеет свои конкретные цели и задачи по продвижению собственных боксеров на вершину мирового бокса и укреплению имиджа Казахстана за рубежом.

Что касается возможного участия Фирузы Шариповой на вечере бокса хотелось бы отметить, что мы и так взяли на себя все расходы по его организации и готовы предоставить ринг и время для боя с ее участием. Ей остается только лишь приехать со своим соперником в Алматы. Об этом так же было сообщено ее промоутеру.

Мы гордимся достижениями своей соотечественницы и желаем ей лишь успехов в жизни и на профессиональном ринге, - прокомментировали в промоутерской компании.

Главным событием вечера бокса в Алматы 24 марта станет поединок непобежденного казахстанца Айдоса Ербосынулы (10 побед) против Лукаса Ндафолума (имеющего послужной список из 16 боев (15 побед). Айдосу предстоит сражаться за региональные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International.

Альберт Ахметов

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