Машина вылетела с дороги недалеко от Алматы, водитель погибла

От сильного удара детали авто разлетелись в стороны на десятки метров, возникла угроза возгорания.

На верхней Каскеленской автодороге произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло рядом с Каскеленом. Автомобиль Hyundai Solaris двигался в сторону Алматы. На горном участке дороги частые подъемы и спуски. На одном из таких спусков, на обледенелой дороге, девушка потеряла управление над автомобилем. Машина через полосы встречного движения вылетела с дороги в небольшой обрыв. Там авто врезалась в дерево. От сильного удара детали Hyundai разлетелись в стороны на десятки метров, возникла угроза возгорания.

Очевидцы достали из искореженной машины пострадавшую девушку. Судя по рассказам, она еще была жива, но получила серьезные травмы, и в итоге скончалась. У нее остались двое детей.

На место прибыли сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Следом за этой аварией еще одно ДТП. Двигавшийся попутно водитель Mercedes-Benz Sprinter, увидев, как легковушка вылетела с дороги, резко затормозил. И в него сзади врезалась Daewoo Nexia. Здесь обошлось без пострадавших.

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