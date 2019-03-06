Всеобщая декларация о доходах: что указывать, а что нет

Конкретные рекомендации от специалиста.

С 2020 года отчитываться о своих доходах перед государством будут все граждане Казахстана. Какие нюансы нужно будет учесть, что вписывать в декларацию, а чего не стоит делать, рассказал директор республиканского Центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев, передает Zakon.kz.

С 1 января 2020 года почти 13 миллионов жителей Казахстана должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу.

Декларированию подлежат все совершеннолетние граждане Казахстана, этнические переселенцы и лица, имеющие вид на жительство, также несовершеннолетние, у которых есть имущество или доход, и иностранцы, у которых в Казахстане есть имущество или доля участия в компаниях.

Отчет необходимо будет сдать до 15 июля на бумажном носителе или до 15 сентября в электронном виде.

- Рекомендую сдавать все в электронном виде и заранее, чтобы избежать человеческого фактора. Указывать в декларации доходов и имущества все, что стоит свыше 500 000 тенге, и то, что, возможно, вы захотите продать. Это могут быть драгоценности, шубы, картины. Не рекомендую сдавать отчет в бумажном виде и пользоваться услугами консалтинговых компаний или знакомых бухгалтеров, так как в отчете будет много конфиденциальной информации.

Что декларируем

Каждый человек сам решает, что показывать, а что - нет. Многие видят в этом шанс что-то скрыть. И это неверный подход.

Происхождение того, что указываем в первоначальном отчете, который нужно будет сдать в 2020 году, мы не подтверждаем. Это своего рода амнистия. Поэтому важно решить, что мы укажем сейчас. Потому что в последующих отчетах уже будет поздно, и происхождение тех или иных доходов надо будет подтверждать.

Итак, в 2020 году в отчете указываем:

- информацию о своей недвижимости – это здания, сооружения, земельные участки, дома, квартиры, дачи в Казахстане и за пределами Казахстана, а также доли участия в строительстве;

- информацию о движимом имуществе – это машины, мотоциклы, яхты и т.д.;

- информацию о наличии денежных средств: сколько денег хранится на банковских счетах, депозитах, карточках, в казахстанских банках и за пределами, а самое главное — наличных средств. Планируется с 2020 года ввести ограничение на количество хранимых наличных деньгах. Предварительно это будет 15 000 000 тенге.

- информация о дебиторской, кредиторской задолженность физического лица: расписки, как нотариальные, так и не нотариальные. Фактически необходимо будет указывать ИИН человека, которому вы должны, и ИИН человека, который должен вам; (Теоретически можно не декларировать доходы, но нужно понимать, что, скрыв миллион, который должен вам друг, при возврате вы будете должны оплатить налог. Иначе налоговая задастся вопросом, откуда вы берете финансовые средства.)

- информацию о культурных ценностях, драгоценностях, фамильных украшениях. (Опять же можно и не указывать, но всегда думайте о будущем, вдруг вы решите это продать, а, следовательно, у вас появятся деньги);

- информация о биологических активах. (Кто-то выращивает лошадей… некоторые из них стоят дороже машины;)

Если не сохранился чек о покупке дорогостоящих вещей, то придется пригласить оценщика, который и выпишет вам сумму, за которую можно продать ценное имущество.

После сдачи входящей декларации в последующие годы мы продолжим сдавать другие формы: краткий и расширенный отчет.

Краткий отчет предназначен для работников, пенсионеров, студентов, у которых отсутствуют изменения в количестве имущества за год, кроме полученной заработной платы. Если вы ничего не продали, ничего не купили, значит, заполняете бланк на 1 странице.

Те, у кого будут изменения, например, купил машину, продал квартиру, будут сдавать расширенный отчет. В расширенном отчете также указываются дарственные и наследство. Также расширенный отчет будут отправлять предприниматели.

На какую сумму декларировать иное имущество

Мы пишем в отчете, сколько денег на карте, депозите, есть в наличности. Государство планирует сократить объем наличности, который можно хранить дома, до 15 млн. тенге.

- Это общая декларация о доходах и имуществе, все сдается в одном отчете. Сейчас там пишется, что нужно указывать деньги и дорогостоящее имущество, стоимостью свыше 10 млн тенге. Зная, как это происходит на практике, рекомендую, что бы не написали там, указывать все то имущество, что стоит свыше 500 тыс. тенге. На сегодняшний день конкретной нормы, что считать дорогостоящим имуществом, нет, поэтому это рекомендация. Если будет законодательно прописан меньший порог, чем 500 тыс., значит, нужно будет следовать уже этому, - сказал Казанцев.

Многие думают, что можно в 2020 году указать на всякий случай 15 млн, даже если их нет в наличии. Мол, если вдруг с 2020 по 2021 год появятся эти деньги, не будет вопросов. Дмитрий Казанцев категорически не рекомендует так делать.

- Казахстан хочет уйти в безнал. Хотят перевести на безналичный расчет сделки по продаже квартир и машин. Если вы сейчас задекларируете 15 млн тенге, которых у вас нет, и вдруг через год введут ограничение до 7 млн тенге, то вам нужно будет где-то найти эти 8 млн и положить их в банк. Этих денег может не оказаться. По наличным деньгам рекомендую указывать ту сумму, которая есть, - сказал Казанцев.

Показывать нужно остатки на конец года, а не весь доход за год - его и так видно благодаря карточкам, через которые мы получаем зарплату или куда кладем денежки. Мелкие повседневные расходы указывать не нужно. Важны только дорогие покупки, дорогая бытовая техника, драгоценности, машина, квартира, дорогая шуба и тому подобное.

Подарки

Подарки в виде недвижимости указываем в отчете обязательно. Подарки на свадьбу свыше 500 тыс. тенге лучше оформлять документально. Себе записывать и помечать в графе "иные ценности". Эти процедуры, как будет осуществляться, скорее всего, уточнят в законодательных актах. В крайнем случае, могут попросить объяснительную. А то, что вы действительно заключили брак, подтвердит система.

Зарплата в конвертах

Система уже сейчас знает, сколько за год проходит денег через вашу карту, сколько денег вы кладете и снимаете на депозит.

- Сотрудники получают официальные 50 тыс. от ИП, остальные деньги, которые в конвертике получил, куда их несет? На депозит, на карту. Если раньше можно было вытворять много чего, и это не всплывало, сейчас другие времена. Все, что происходит, государство видит. Многие возмущаются самим фактом введения всеобщего декларирования. На самом деле государство итак все знает, но теперь об этом вслух будет говориться. Если вы не скрываете зарплату, левачки по выходным не скрываете, то и отчет сдавать не страшно. Боятся всего те, кто что-то скрывает. Настало время, когда обойти закон невозможно, и нужно нам всем учиться финансовой грамотности, вести учет доходов и расходов. Почему население в кредитах, не может их вовремя выплачивать? Потому что мы не считаем свои затраты. И часто тратим больше, чем можем заработать, - пояснил он.

Ипотека и долги

Даже если у вас есть квартира в ипотеке, будем ли показывать кредиты в отчете, вопрос решается. Возможно, информация про кредиты и ипотеки будет автоматизирована и будет автоматически подгружаться из банков. На данный момент известно, что нужно в любом случае показывать квартиру, купленную в кредит или по ипотеке. Будет видно, что в ипотеке.

- Конкретных данных, долги с долговыми расписками, на какую сумму нужно указывать, пока нет. Но моя рекомендация - 500 тыс. тенге и выше. Такие деньги уже интересуют налоговую, с вас будут спрашивать, откуда у вас вдруг появились такие суммы. До фанатизма не доходим, 50 тыс, 20 тыс не указываем, но бывают люди, которые на этом зарабатывают. Если вам должны 100 человек по 50 тыс. тенге, то нужно указать. Я бы не относил в иные доходы холодильник, шкаф по отдельности, а указывал бы только те вещи, которые сами по себе стоят больше 500 тыс. тенге. Если вдруг вы продадите все вещи по мелочи, и в сумме получится большая сумма, максимум напишете объяснительную и предоставите чеки, расписки.

Сетевой маркетинг

- Этот бизнес пока работает по-черному. Рекомендую до 2020 года всем "сетевикам" открыть ИП и платить налоги. Все остальные схемы, хоть этот бизнес зарегистрирован в Америке, хоть в России, будут нелегальны. Потому что это бизнес, вы получаете доход на карту и завтра никак не узаконите свой доход. Все крупные сетевые компании к тому же официально зайдут в Казахстан, подпишут меморандумы и это всплывет. Как и таксисты, работающие через мобильные приложения, - сказал Казанцев.

Защищенность

Говорилось, что будут использовать систему блокчейна. Оптимизация НДС по корреспондентским счетам уже идет с использованием блокчейна. Физически налоговый инспектор не сможет взять информацию. Все будет проверяться онлайн самой системой. Человеческий фактор уберут, информация не сможет уйти в сторону. Если система выдаст информацию о том, что зафиксировано большое несоответствие в доходах между входного и краткого отчета, не подтвержденное документами, то человеку приходит уведомление, его вызывают в налоговую, где он пишет объяснительную. Явиться нужно в течение 30 дней после получения уведомления, иначе будут блокированы счета.

Сбои

Сейчас государство должно подготовиться, чтобы система не зависала. Но Дмитрий Казанцев советует начать заполнять электронные декларации с февраля 2020 года, чтобы не попасть в ажиотаж, из-за которого в последние 2 месяца до дедлайна система может начать зависать.

Наказание

Если декларация не будет предоставлена или в ней будет отображаться недостоверная информация, то предусмотрен штраф 30 МРП (в 2019 году 75 750 тенге). Однако последствия могут быть серьезнее. Ведь если вы будете скрывать доходы, а они будут обнаружены, то минимум 10% ИПН вы оплатите.

Альберт Ахметов

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