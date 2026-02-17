Нужно ли указывать в декларации о доходах полученную сумму дивидендов

Нужно ли указывать в декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) полученную сумму дивидендов? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дивиденды, полученные из источников в Казахстане, подлежат налогообложению ИПН у налогового агента.

При этом дивиденды, полученные из источников за пределами Республики Казахстан (из-за рубежа), подлежат налогообложению физическим лицом самостоятельно путем отражения в декларации о доходах и имуществе (ф. 270.00).

Доход в виде дивидендов в размере до 230 000 МРП (994 750 000 тенге в 2026 году) за календарный год подлежит налогообложению по ставке 5%, с суммы, превышающей 230 000 МРП, – 15%.

В КГД также отметили, что обязательства по представлению декларации о доходах и имуществе возникают у физических лиц, в том числе являющихся учредителями юридических лиц и их супругов, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 417 Налогового кодекса.

Декларация о доходах и имуществе представляется не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным.