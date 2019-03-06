Полторанин: Анализы показывают, что я не принимал запрещенных препаратов

Казахстанский лыжник прокомментировал свое задержание в Австрии по подозрению в употреблении допинга.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, задержанный ранее австрийской полицией по подозрению в нарушении антидопинговых правил, заявил, что не принимал запрещенных препаратов и всегда пытался вести борьбу за медали только честно. Об этом спортсмен рассказал корреспонденту Bnews.kz.

- Алексей, где вы сейчас находитесь и когда планируете вернуться в Казахстан?

- Сейчас я нахожусь со своей семьей. Собираюсь в ближайшее время приехать на Родину.

- Расскажите, что произошло 27-го февраля, когда вас задержала полиция Австрии?

- Утром 27 числа, возвращаясь с зарядки, я зашел в апартаменты нашей команды, где меня задержала полиция.

- Писали, что вас задержали при переливании крови. Это правда?

- Нет, это ложь. Я не переливал кровь.

- В каких условиях вы находились в полицейском участке?

- Я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.

- Какие ваши дальнейшие планы? Как вы планируете отстаивать свою невиновность?

- Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещенные препараты. Я думал о запрещенном методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения.

- Какая поддержка была оказана со стороны МИД РК?

- МИД РК оперативно отреагировал и сделал все возможное. Представитель МИДа меня проводил в аэропорт и помог с билетом.

- Накануне министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что Серик Сапиев разговаривал с вами. О чем шла речь?

- Я связался с ним. Он поддержал меня морально. Сейчас для меня это очень важно.

- Что скажете казахстанским болельщикам, которые переживают за вас?

- Хочу поблагодарить за поддержку! На протяжении многих лет я усердно трудился, тренировался и делал все возможное, чтобы добиваться высоких достижений в спорте и высоко поднимать флаг Казахстана.

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