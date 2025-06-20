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Спорт

Анализы футболиста "Челси" Мудрика повторно выявили запрещенный препарат

Футбол Допинг Мельдоний, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:31 Фото: Instagram/mmudryk10
Проба B игрока лондонского клуба "Челси" Михаила Мудрика дала положительный результат. В моче футболиста сборной Украины обнаружили мельдоний, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Athletic, полузащитник "аристократов" был временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг.

После первой проверки в прошлом году у Мудрика обнаружили мельдоний. Следы запрещенного препарата были выявлены после игры за сборную Украины в ноябре, и с того момента Михаил не выходил на поле.

Футбол Допинг Мельдоний, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:31

Фото: Instagram/mmudryk10

Позже была протестирована проба B, которая повторно показала следы мельдония. По информации источника, у украинца есть три недели, чтобы ознакомиться со своим делом или далее запросить слушание в Федерации футбола Англии.

Мудрику уже предъявили обвинения в нарушении антидопингового регламента FA. По мнению специалистов, здесь два варианта: первый – дисквалификация на 4 года, второй – отстранение от игры сроком от месяца до двух лет.

17 декабря 2024 "Челси" сделал заявление о положительном допинг-тесте своего украинского хавбека Михаила Мудрика и временно отстранил от футбола.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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