Групповое изнасилование: в МВД РК прокомментировали задержание подозреваемого

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В МВД Казахстана прокомментировали появившуюся информацию о задержании подозреваемого в изнасиловании, совершенном в 2017 году, передает Zakon.kz.

- 5 марта текущего года при взаимодействии с МВД Кыргызской Республики на территории Чуйской области в с. Аламудун задержан гражданин Республики Казахстан, который находился в розыске с 2017 года за совершение изнасилования в Астане, - сообщил советник министра МВД, официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В июне 2017 года Саина Раисова была изнасилована двумя мужчинами в Астане. Одного поймали и посадили на 10 лет. Второй подался в бега. По информации Дины Смаиловой, потерпевшую пригласил в гости парень, с которым она длительное время была в ссоре, якобы для примирения.

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