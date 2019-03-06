Акимат Актюбинской области и ERG подписали меморандум по реализации социальных проектов

В рамках меморандума также планируется начать строительство автомобильных дорог в микрорайоне Батыс-2 Актобе, приобрести спецтехнику для вывоза мусора из Хромтау, автобусы для городского пассажирского сообщения, а также поддержка других социальных, культурных и спортивных проектов.

Eurasian Resources Group (ERG) в этом году выделит 3,2 миллиарда тенге на реализацию социально значимых проектов в Актюбинской области, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Соответствующий меморандум был подписан в среду, 6 марта, по итогам встречи акима Актюбинской области Ондасына Уразалина с председателем Совета директоров ERG Александром Машкевичем. Документ скрепили подписями глава региона и первый заместитель главного исполнительного директора ERG Альдияр Казтаев.

Средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и привлечение молодых специалистов для центральной больницы г. Хромтау, капитальный ремонт и строительство сетей тепло-, водо-, электроснабжения и канализации, реконструкцию автодорог и парка города, укрепление материально-технической базы Хромтауского горно-технического колледжа, установку детских и спортивных площадок в Хромтау и селе Дон, строительство легкоатлетического манежа в Актобе.

В рамках меморандума также планируется начать строительство автомобильных дорог в микрорайоне Батыс-2 Актобе, приобрести спецтехнику для вывоза мусора из Хромтау, автобусы для городского пассажирского сообщения, а также поддержка других социальных, культурных и спортивных проектов.

- Актюбинские предприятия, входящие в состав ERG, имеют большое значение для развития экономики области. Отрадно, что вы также принимаете активное участие в реализации поставленной Главой государства важной задачи по развитию регионов. Инвестиции, которые в этом году ERG намерена вложить в развитие нашей области будут хорошей поддержкой для актюбинцев, - отметил Ондасын Уразалин.

- В этом году мы также начинаем строительство детского сада в новой части Хромтау на 320 мест стоимостью 850 млн. тенге. Этот социально значимый проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Мы благодарны акимату за возможность делать жизнь наших "родных городов" лучше и комфортнее, – отметил, в свою очередь, Александр Машкевич.

На протяжении уже 15 лет Евразийская Группа (ERG) ежегодно заключает меморандумы по реализации социально значимых проектов в Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях, где расположены предприятия Группы. В целом за последние 5 лет с 2014 по 2018 годы объем социальных инвестиций Евразийской Группы превысил 107 млрд. тенге.

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