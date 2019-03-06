Мужчина погиб в результате взрыва неизвестного вещества в Павлодаре

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

В Павлодаре произошел взрыв неизвестного вещества в квартире, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

6 марта в 14:40 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Муткенова в Павлодаре.

- В кухонном помещении квартиры на первом этаже произошел взрыв неизвестного вещества с последующим горением домашних вещей и бытовой техники, на площади 8 кв.м. Пожар локализован в 15:01 и ликвидирован в 15:11. На месте взрыва обнаружен труп мужчины, 1983 года рождения, а также с ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1986 года рождения, - сообщили в пресс-службе КЧС.

Из-за ЧП силами пожарных подразделений были эвакуированы 60 человек, в том числе 15 детей.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

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