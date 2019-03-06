Кто сможет получить ипотеку под 2% годовых

По поручению главы государства, разрабатываются меры поддержки для многодетных семей.

В качестве дополнительной меры по обеспечению жильем многодетных семей, желающих иметь в собственности недорогое жилье, прорабатывается вопрос внедрения льготного кредитования через Жилстройсбербанк под 2% годовых сроком до 20 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Данный механизм будет предлагаться малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже минимальной заработной платы (42,5 тыс. тенге).

Такой кредит будет предоставляться:

1) многодетным семьям, имеющим четырех и более детей;

2) семьям, имеющим или воспитывающим детей инвалидов;

3) неполным семьям с несовершеннолетними детьми.

Для этих целей в течение трех лет будет ежегодно выделяться по 50 млрд тенге из республиканского бюджета, всего на реализацию данного механизма потребуется 150 млрд тенге.

В результате льготные займы смогут получить порядка 33 тыс. малообеспеченных семей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!